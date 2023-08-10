Звезду российского «Универа» с позором выгнали из Грузии 8 10.08.2023, 13:37

7,594

Виталий Гогунский

Актер активно поддерживает войну и кремлевский режим.

Актер Виталий Гогунский, который родился в Украине, но предал родину и строил карьеру в РФ, попал в скандал. Артиста, сыгравшего Кузю в сериале «Универ», с позором погнали из Грузии.

Как сообщают российские Telegram-каналы, Гогунский прилетел в Тбилиси, но там ему были не рады. Актер открыто поддерживает войну в Украине и восхваляет путинский режим. А потому его отправили обратно в РФ.

Очевидцы сняли выдворение Гогунского на видео. Ему даже не дали выйти в город из аэропорта. Заметно поникшего актера под конвоем отправили в самолет на Москву.

«Подписчики, которые прислали видео, говорят, что звезду «Универа» завели в самолет под пограничным конвоем в аэропорту Тбилиси. Также эту информацию нам подтвердил директор артиста Табриз Шахиди. Сказал, что такое решение приняли власти страны по политическим причинам. Сам Гогунский должен был участвовать в съемках проекта в Грузии», - сообщает Telegram-канал Mash.

Сам актер позорный инцидент пока что не комментирует. Однако в сети уже шутят, что Гогунский точно мог бы описать ситуацию «коронной» фразой своего персонажа из «Универа»: «блин-блинский».

Что Гогунский говорит о войне

Актер, который родился в Кременчуге, активно подыгрывает российской пропаганде. Он жаловался на то, что на фоне полномасштабной войны у него «испортились отношения» с родственниками из Украины. Также он заявлял, что на Майдане людям якобы подмешивали наркотики.

Гогунский ездил на временно оккупированные территории Украины, где активно прославлял Путина и хвалил российских военных. Актер продался Кремлю, он даже не отреагировал на ракетный удар оккупантов по Кременчугу, который те устроили летом 2022 года.