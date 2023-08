ВСУ форсировали реку Мокрые Ялы и вышли на окраину Урожайного 11.08.2023, 8:16

Украинская армия совершила прорыв на границе Донецкой и Запорожской областей.

Силы обороны Украины 10 августа продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта и продвинулись на юге в районе границы Донецкой и Запорожской областей. В то же время в РФ блогеры обвинили оккупантов в фабрикации заявлений об уничтожении украинской техники на фронте.

На это указали в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Контрнаступательные усилия Украины

Накануне в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские защитники продолжали контрнаступительные операции в сторону Бахмута на Донетчине, Бердянска – в районе границы Донецкой и Запорожской области, а также Мелитополя – запад Запорожья.

«Геолокационные кадры, опубликованные 10 августа, свидетельствуют о том, что украинские силы форсировали реку Мокрые Ялы и продвинулись на восток к юго-западной окраине Урожайного (9 км к югу от Великой Новоселки) в районе границы Донецкой и Запорожской областей», – подчеркнули в ISW.

Также по данным украинского Генштаба Силы обороны достигли частичных успехов в направлении Урожайного и к югу и юго-востоку от освобожденного Старомайроского (9 км к югу от Великой Новоселки).

