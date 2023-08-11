закрыть
11 августа 2023, пятница, 9:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ форсировали реку Мокрые Ялы и вышли на окраину Урожайного

  • 11.08.2023, 8:16
  • 3,570
ВСУ форсировали реку Мокрые Ялы и вышли на окраину Урожайного

Украинская армия совершила прорыв на границе Донецкой и Запорожской областей.

Силы обороны Украины 10 августа продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта и продвинулись на юге в районе границы Донецкой и Запорожской областей. В то же время в РФ блогеры обвинили оккупантов в фабрикации заявлений об уничтожении украинской техники на фронте.

На это указали в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Контрнаступательные усилия Украины

Накануне в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские защитники продолжали контрнаступительные операции в сторону Бахмута на Донетчине, Бердянска – в районе границы Донецкой и Запорожской области, а также Мелитополя – запад Запорожья.

«Геолокационные кадры, опубликованные 10 августа, свидетельствуют о том, что украинские силы форсировали реку Мокрые Ялы и продвинулись на восток к юго-западной окраине Урожайного (9 км к югу от Великой Новоселки) в районе границы Донецкой и Запорожской областей», – подчеркнули в ISW.

Также по данным украинского Генштаба Силы обороны достигли частичных успехов в направлении Урожайного и к югу и юго-востоку от освобожденного Старомайроского (9 км к югу от Великой Новоселки).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Кветак больш ня будзе»
«Кветак больш ня будзе» Ирина Халип
В 2020-ом году белорусов зауважал весь мир
В 2020-ом году белорусов зауважал весь мир Дмитрий Бондаренко
Лукашенко, слушайте «Валенки»
Лукашенко, слушайте «Валенки» Ирина Халип
Новый мятеж в РФ не за горами
Новый мятеж в РФ не за горами Леонид Невзлин