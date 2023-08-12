«Элитного» пропагандиста Познера, пропавшего на год, «поймали» на курорте в Европе 12.08.2023, 19:57

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Путиниста догнала кара за поддержку войны.

Российский топ-пропагандист Владимир Познер, который долгие годы работал ведущим авторской программы на «Первом канале», а впоследствии исчез, объявился на курорте в Италии. 89-летний россиянин, который распространял кремлевские нарративы, почему-то сбежал доживать годы в Европе, где его «поймали» камеры соотечественников, пишет «Обозреватель».

Ведущего незаметно сфотографировали во время прогулки с друзьями. Кадр разместили на пропагандистских ресурсах.

По улицам курорта Форте-деи-Марми, расположенного в регионе Тоскана, Познер гулял в льняной рубашке и штанах. Вероятно, он заметил «папарацци», но не заставил удалить кадры.

Как известно, после полномасштабного вторжения Познер несколько месяцев умалчивал о войне, но впоследствии все же дал понять, что не осуждает ее. Пропагандист назвал геноцид «спецоперацией», а значит, подыграл Кремлю.

В июне прошлого года россиянин еще был в Москве, где вместе со своим коллегой и давним другом Иваном Ургантом вел мероприятие в Центральном доме литераторов. После этого публичная активность Познера пошла под откос. Более того, его быстро догнала кара за поддержку войны.

После долгого перерыва пропагандист решил дать концерт в Дубае и на Кипре, но в последний момент выступления отменили. Тогда Ургант объяснил, что у Познера возникли личные непредсказуемые обстоятельства.

Впрочем, это было только начало неудач. В марте 2023 года Познер принял участие в онлайн-встрече Ubiquity University, посвященной годовщине войны в Украине. Там он сделал несколько противоречивых заявлений и попытался «переобуться».

Пропагандист обвинил США в «неправильном поведении» и заявил, что россияне поддерживают Путина, несмотря на то, что их родные возвращаются с фронта в гробах. В то же время Познер поднял тему репрессий и подверг критике коллег, подыгрывающих пропаганде Кремля.

Впоследствии стало известно, что творческий вечер Владимира Познера, запланированный на 8 апреля в Москве, был отменен по инициативе организаторов. Таким образом, Познер теперь нежелательная персона как в РФ, так в цивилизованном мире, где его пропагандистское прошлое еще свежо в памяти.

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