Полковник ВСУ рассказал, каким оружием будет уничтожен Крымский мост 14.08.2023, 14:36

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Украинские бойцы уже проводят «экспертизу цели».

На выходных Крымский мост снова оказался под ударом. Станет ли таких атак больше?

Об этом сайт Charter97.org спросил украинского военного аналитика, полковника запаса Вооруженных сил Украины Петра Черника:

— В обязательном порядке Крымский мост должен уйти под воду. Сейчас же происходит так называемая экспертиза цели. Мы изучаем, каким способом, средствами и на каком расстоянии можно уничтожить этот мост.

Мы понимаем, что Крымский, в целом Южный плацдарм, на 90% обеспечиваются именно через Крымский мост, а особенно — через железную дорогу. Автомобильное полотно используется постольку поскольку. Ведь никто в здравом уме большое количество артиллерийские боеприпасов грузовиками возить не будет.

Грузовик может взять на борт максимум 60 снарядов калибром 152 мм или 30 снарядов к БМ-21 «Град». В это же время один железнодорожный вагон, который весит до 50 тонн, может взять сотни снарядов к реактивной системе «Град». Один эшелон может составлять от 30 до 50 вагонов. Это очень много.

Россияне все 1,5 года насыщают Крымский полуостров самыми разнообразными боеприпасами. Поэтому перерезать эту логистическую артерию для Украины крайне важно. Но есть нюанс.

— Какой?

— Он заключается в том, что с точки зрения противовоздушной обороны оккупированный Крым и Крымский мост — самая защищеная территория РФ. Там плотность ПВО больше, чем над Москвой. Ведь Крымский мост не только логистическая артерия, но и детище Путина, которое он очень любит, в которое вложил миллиарды долларов. Поэтому они действительно будут его защищать и бороться за него.

— Почему пока что нет массированных ударов по Крымскому мосту?

— Как я уже сказал, он очень сильно защищен. SCALP и Storm Shadow у нас не так уж и много, поэтому мы должны выработать такие алгоритмы ударов, чтобы они рано или поздно достигли своей цели. Так как «проваливание» моста в одной секции — это неплохо, ресурсы врага оттягивает, но проблему это не решает.

— Каким оружием мост может быть уничтожен?

— Длина моста — 18 километров. Нужно пустить под воду несколько десятков метров, а лучше — сотен. Маловероятно, что это будет сделано с помощью надводных или подводных средств. Ведь россияне построили заграждение, такие металлические сети и цистерны с наваренными частями сверху, так как надводный беспилотник может эту цистерну перескочить. Поэтому маловероятно, что удастся это все преодолеть.

А вот сильный ракетный залп может эту проблему решить. Он и будет нанесен, когда нам станет понятно, как все эти алгоритмы работают. Отмечу, что ракета Storm Shadow довольно дорогая, мы понимаем, что гарантия достижения цели должна быть в границах 90-100 процентов.

Но даже точечные удары, которые наносятся сейчас, приветствуются. Они дезорганизуют противника, напрягают его, вносят моральное напряжение, а значит будут ошибки. Где ошибки — там и вред. Даже человеческий фактор, банально некачественный ремонт моста, также приветствуется.

— Генерал Бен Ходжес считает, что Украина вернет Донбасс и победит в войне, когда изолирует Крым. Разделяете ли вы это мнение?

— Не совсем разделяю. Донбасс имеет прямое сообщение с РФ. Оттуда идут основные поставки, там есть железная дорога и довольно большая сеть дорог. Тот, кто хоть немного изучал военную историю, знает, что Донбасс никто в лоб никогда не брал. Даже гений маневренной обороны, немецкий генерал-фельдмаршал Эрих фон Манштейн во Вторую мировую войну не отважился там устроить оборонные валы.

Поэтому самая вероятная логика борьбы за Донбасс — это сотни тысяч артиллерийских залпов и тяжелые дальнобойные ракеты плюс авиация с разнообразными бомбами, но, к сожалению, до авиации еще довольно далеко.

Крым же, подчеркну, возможно освободить с помощью дальнобойных ракет и авиации.

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