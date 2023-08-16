Эпопея майора Томова Олег Черныш, ВВС

16.08.2023, 14:36

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Как ВСУ взяли в плен российского комбата.

В начале августа украинским военным удалось провести интересную операцию. Десант ВСУ высадился на левом берегу Херсонщины и захватил в плен командира вражеского батальона.

Днем 8 августа в российских провоенных телеграм-каналах начали распространяться сообщения о высадке украинского десанта на левом берегу в Херсонской области близ села Казачьи Лагери.

Этот населенный пункт на берегу притока Днепра, реки Конки, расположен ровно посередине между крупнейшими оккупированными городами левобережья Херсонской области: Олешками (по-русски их часто пишут «Алёшки») и Новой Каховкой.

Первыми про десант написали российский «военный корреспондент» Владимир Романов и бывший боевик так называемой ДНР Егор Гузенко (его позывной и название его телеграм-канала — «Тринадцатый»). Они заявили, что часть Казачьих Лагерей уже взята украинцами. По их данным на тот момент, украинские военные не просто высадились возле Казачьих Лагерей, но и создали там плацдарм, удерживая западную часть населенного пункта.

Таким образом, это был уже второй плацдарм, который бойцы Вооруженных сил Украины смогли создать на оккупированном россиянами левом берегу Днепра с начала лета.

Первый расположен между Херсоном и Олешками, возле разрушенного Антоновского моста. Вопреки заявлениям российских властей, выбить оттуда украинских военных им до сих пор так и не удалось.

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Что касается Казачьих Лагерей, то это место оптимально подходит для дальнейшего продвижения украинских войск.

Во-первых, северная часть населенного пункта примыкает к заболоченной местности, где есть много маленьких островков, озер, речек и густой растительности.

По южной окраине Казачьих Лагерей проходит трасса Т2206, которая соединяет Олешки и Новую Каховку и, очевидно, является важной логистической артерией для российских войск на юге.

А еще в 15 км на юго-запад проходит трасса Е97, которая ведет в Крым.

Украинская власть все эти дни хранила молчание. Заместительница министра обороны Анна Маляр лишь сказала 12 августа, что на левобережье Херсонщины «определенные подразделения выполняли определенную задачу».

«Для того, чтобы там высадиться, не быть уничтоженным и еще и закрепиться, нужно зачистить территорию и отбросить врага. Мы бережем людей, поэтому работаем контрбатарейно», — сказала Маляр.

Российские оккупационные власти поспешили заявить, что ситуация возле Казачьих Лагерей — под контролем. Назначенный Москвой губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объявил 8 августа, что украинский десант на двух катерах действительно «пытался высадиться» в этом районе, но будто бы был обнаружен и уничтожен до высадки на берег.

Одновременно в российских телеграм-каналах начало распространяться видео, которое на первый взгляд должно было подтвердить неудачу ВСУ.

На этом видео человек, который на камеру называет себя командиром батальона разведки номер 1822 майором российской армии Юрием Томовым, допрашивает пленных, лежащих связанными на земле.

Томов на видео говорит, что это — украинские военные, которые высадились возле Казачьих Лагерей и попали в плен.

Это видео вроде бы должно было расставить все точки над «i»: десант ВСУ не удался, украинские бойцы частью убиты, частью попали в плен, и никакого плацдарма нет. Но скоро выяснилось, что это не так.

Кадры из первого видео, где майор Томов докладывает о разгроме украинского десанта и взятии пленных. Позже выяснится, что это видео было постановкой, и российский комбат сам попал в плен.

Пропавший майор

Почти сразу после заявлений оккупационных властей Херсонщины российские провоенные блогеры, в том числе уже упомянутый «Тринадцатый», начали обращать внимание на некоторые неувязки.

Например: зачем офицеру-разведчику показывать свое лицо на камеру и называть имя и должность?

Главное же: у российских военных пропала связь с комбатом Томовым, якобы успешно выполнившим задание по ликвидации украинского плацдарма, — вместе с 16 бойцами, с которыми он пошёл в Казачьи Лагери.

Уже 9 августа Гузенко-«Тринадцатый» предположил, что группа майора Томова попала в плен. Притом украинские бойцы воспользовались мобильными телефонами пленных, чтобы от их имени позвать подмогу — и таким образом заманить в засаду еще больше российских военных.

Несколько дней z-блогеры «искали» майора Томова. Одни утверждали, что украинцы не только взяли комбата в плен, но и расширяют плацдарм у Казачьих Лагерей, другие обвиняли первых в паникерстве и работе на врага и отрицали существование плацдарма и пленение майора.

Но в скором времени в соцсетях начали появляться новые видео с Томовым — уже совсем другого содержания.

Сначала телеграм-каналы, в том числе близкий к ЧВК «Вагнер» канал Grey Zone, 13 августа опубликовали видео, в котором майор стоит на коленях у расстеленной на земле карты и показывает предположительно российские позиции. За кадром слышна украинская речь. Видео, предположительно, было снято сразу после того, как майор Томов попал в плен — 7 или 8 августа.

Через считанные часы проукраинский телеграм-канал «Николаевский Ванёк», который собирает разведданные для ВСУ, опубликовал полную видеозапись допроса комбата Томова в плену.

Такое же видео 14 августа опубликовал телеграм-канал украинского государственного проекта «Хочу жить», который координируется военной разведкой Украины и создан для приема заявлений от российских военных, которые хотели бы сдаться в плен.

Человек на видео представляется Томовым Юрием Анатольевичем, 1977 года рождения. По его словам, его мобилизовали в сентябре 2022 года, на территорию Украины он попал в октябре, получил должность начальника штаба 1822-го батальона, а позже стал командиром батальона.

Исходя из того, что Томов рассказывает о потерях своего подразделения по состоянию на 6 сентября, можно предположить, что в украинский плен он попал 7-го числа.

На видео Томов говорит, что потери его батальона составляют более 25% личного состава и утверждает, что его бойцы не проходили никакой боевой подготовки перед тем, как их отправили на передовую.

Оценивая эти слова, важно помнить, что их произносит пленный.

Видео имеет признаки монтажа, и по состоянию на 14 августа Би-би-си не удалось его полностью верифицировать.

В украинском Координационном центре по вопросам обращения с военнопленными не подтверждают и не опровергают информацию о пленении российского офицера Томова.

«На данное время мы воздерживаемся от комментариев», — сказал ВВС Украина пресс-атташе центра Петр Яценко.

Одновременно источник в силовых структурах пояснил, что Томов еще не прошел все процедуры оформления в качестве военнопленного.

«Думаю, в ближайшее время мы сможем дать больше информации о нем», — сказал собеседник Би-би-си.

В лагере российских военнопленных в Украине.

Судя по всему, Томов на данный момент является одним из самых высокопоставленных российских офицеров в украинском плену.

Российские «военкоры», проанализировав опубликованные видео с Томовым, пришли к выводу, что бойцам ВСУ удалось перехитрить противника.

Видеозапись с Томовым, говорящим о разгроме украинского десанта, очевидно, была сделана, когда его группа уже попала в плен. Целью было скрыть сам факт успешного десантирования ВСУ и обман противника.

Z-блогеры отмечают, например, налипший листик на плече комбата — он есть и на первом, «победном» видео, и на втором, где он показывает что-то на карте, а за кадром звучит украинский язык.

«Получается, ВСУ было невыгодно афишировать захват участка на левом берегу на окраине Казачьих Лагерей, и они вбросили великолепный фейк», — пишет z-блогер Роман Сапоньков.

По состоянию на 15 августа российские телеграм-каналы продолжали извещать о наличии украинских военных в районе Казачьих Лагерей и об ударах по ним российской артиллерии и авиации.

Украинские власти и военные существование этого плацдарма на левом берегу Днепра по-прежнему не подтверждают.

Олег Черныш, ВВС

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