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До +33°С ожидается в Беларуси в пятницу

  • 17.08.2023, 18:02
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До +33°С ожидается в Беларуси в пятницу

Пройдут кратковременные дожди.

Дожди и до плюс 33 градусов ожидается в Беларуси 18 августа, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет переменная облачность. Ночью в отдельных районах по северу, днем преимущественно по северо-восточной половине пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер восточный, юго-восточный ночью слабый, днем 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 16-22 градуса, местами - 13-15 градусов. Днем воздух прогреется до 28-33 градусов. В связи с этим Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности.

По прогнозам синоптиков, жаркая погода сохранится в субботу и воскресенье.

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