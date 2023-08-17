«За полтора года на игру ушло чуть меньше десяти тысяч долларов» 17.08.2023, 20:31

Как белорусы ругаются из-за видеоигр.

По данным сервиса Divorce Online, в 15% бракоразводных случаях в качестве одной из причин для расставания упоминаются видеоигры. Onliner решил спросить у своих читателей, вредят ли видеоигры их отношениям, — и вот какие истории получил в ответ.

«За полтора года на игру ушло чуть меньше десяти тысяч долларов»

В 2023-м будет четыре года как муж читательницы Onliner играет в Vikings: War of Clans. По словам девушки, этому предшествовали не самые приятные события: ее мужа «кинули» в бизнесе, и сделал это близкий ему человек.

— У мужа была депрессия, он грустил и пил вино. После наткнулся на War of Clans и полностью погрузился в игру. Это взрослый человек, не зеленый мальчишка. До игры он был рассудительным и внимательным. Дарил цветы, поздравлял со всеми праздниками. Мы жили очень даже хорошо, но игра сказалась на нем негативно.

Женщина говорит, ее муж стал раздражительным: вытащить его куда-то сложно, он практически со всеми перестал общаться. А игра тем временем поглощает не только их время, но и деньги:

— Бонусные пакеты там стоят 5, 10, 20, 50 долларов — и дальше. За месяц таких пакетов можно купить очень много, а мой муж развил не один, а три аккаунта. Вложения там были нормальные.

Через несколько месяцев я заметила, что у нас начали куда-то утекать деньги. Бизнеса у нас уже не было, оставался просто пассивный доход. Я подсчитала траты за первые месяцы — это где-то около четырех тысяч долларов. Подняла панику, муж пообещал быть более внимательным к таким расходам. Но все равно за последующие полтора года ушло чуть меньше десяти тысяч долларов.

Наши финансовые возможности уменьшались, пошли траты по 500−600 рублей в месяц на игру. Разговоры ни к чему не приводят, потому что муж утверждает, что абсолютно ничего туда не тратит. Но я обнаружила, что он делает не прямые платежи, а просто кому-то на карту деньги переводит. Чтобы я не заметила.

Из-за того что муж читательницы ограничен в средствах, весь распорядок его дня подстроен под игру. На прогулку девушка смогла вытянуть его только в начале весны. Четыре раза он пытался бросить игру, но больше чем на неделю его не хватало:

— Я сделала вывод, что в игре он нашел то, что потерял в реальной жизни — власть, влияние. Он так сублимирует свою утерянную возможность быть управленцем в реальной жизни. А в игре он вождь, у него там есть свои подчиненные.

Что дальше с этим делать — я не знаю. Радует только, что он осознал, что зависим. Еще год назад он это отрицал, говорил, что может бросить в любой момент. Но нет, не может — игра затянула его по уши. Ему страшно возвращаться в реальную жизнь.

«Не можем выйти из-за приставки до тех пор, пока она не выиграет»

Следующая история — скорее забавная, чем грустная. Со слов читателя, и он, и его девушка — геймеры со стажем. Они живут вместе уже третий год, несколько раз в неделю проводят вечера за «плойкой». Обычно это игровые сессии по 3−4 часа, но иногда джойстики приходится держать в руках по 5−8 часов. Все из-за того, что девушка в этой паре не умеет проигрывать:

— Я ее люблю и люблю вместе с ней играть. В гонки, в Cuphead, в Mortal Kombat. Но иногда мы не можем выйти из-за приставки до тех пор, пока она не выиграет. Будет сидеть, психовать, кидать джойстик на пол, но не успокоится, пока не победит. Я иногда поддаюсь, но с большой опаской — если заметит, что я «мухлюю», не будет разговаривать со мной несколько дней.

В итоге получается какая-то ерунда. Чтобы мы провели время вместе, мне нужно обязательно проиграть. Совместные посиделки обожаю, но все время оказываться в позиции «нижнего» надоедает. Я говорил с девушкой об этом, но тут в целом проблема глубже, чем просто проигрыши в играх. Она хочет быть везде победительницей, игры — это проявление этой «хотелки».

«За 2,3 года жизни ребенок никогда не играл на улице только с папой»

Муж Карины играет в Rust и Dota 2. Сколько пара вместе, столько в их жизни присутствуют игры. И если раньше все было более-менее, то текущую ситуацию Карина описывает как «зависимость, от которой страшно»:

— Когда мы четыре года назад встретились, он только пришел из армии, своего компьютера у него не было. А у меня был достаточно мощный компьютер, который потянул его любимые игрушки.

Через год появилась хотелка — более мощный компьютер. В итоге заменили все комплектующие, кроме видеокарты. Этого оказалось недостаточно, и через полгода он захотел поменять и ее. Мы как раз попали на рост цен, и за нее отдали тысячу долларов.

После апгрейда ничего не изменилось, геймеру хотелось еще. В один момент Карина сказала «всё», но в итоге молодой человек ее уговорил. И на комплектующие для компьютера вновь потратили тысячу долларов. Все для того, чтобы парень был в играх 24/7:

— Я уже два года в декрете. Во время беременности он играл очень много, мы никуда не ходили, сидели постоянно дома. Я спрашивала, что он будет делать, когда родится ребенок, — так же сидеть в компьютере? На что он отвечал, что играет сейчас, чтобы не играть потом и помогать мне.

Но после рождения ребенка ничего не изменилось. Все два года я с ребенком одна. На улице за все это время ребенок никогда не играл с папой один. Втроем мы гуляли буквально несколько раз, по пальцам одной руки можно посчитать. И если я иду в магазин, то делаю это одна: на мне висит ребенок, пакеты.

Карина уже не верит, что что-то может измениться. Сложные периоды в жизни она прожила без мужа, потому что тот был занят играми. Сейчас девушка ставит вопрос ребром — расставаться, потому что человек хочет сутками сидеть в «Доте»:

— Он много раз говорил, что хочет стримить. Для этого все есть, но в итоге он это не делает. Работает он два через два: приходит с работы в десять часов вечера, ест и садится играть до двух ночи. В другой день может играть до трех-четырех ночи. В выходной он просыпается, ест и часов в 11−12 идет в компьютер. На час-два он может сделать перерыв, но и во время него смотрит с телефона, как другие стримят.

Человек 24/7 в играх. Он может спокойно сидеть в них до пяти утра. Но никакой проблемы в этом не видит, а я уже с этим смирилась. Потом еще пожалеет.

«Лето прошло мимо»

Анастасия со своим молодым человеком сошлись благодаря игре PUBG. Они вдвоем любят этот баттл-роял и встречаться начали на вечеринке, организованной в стиле этой игры.

Вместе пара уже четыре года, ребята собираются пожениться. Но молодой человек Анастасии перестал играть в PUBG и переключился на «Доту». И Анастасия называет ее «отвратительнейшей игрой»:

— Очень надоела его «Дота». PUBG — динамичная и веселая игра, там все быстро заканчивается. Берешь «топчик» — и уходишь с хорошим настроением. А «Дота» — это командная игра, где все постоянно ругаются. Он кричит на всю квартиру матами-перематами, потому что кто-то что-то не так сделал в игре. И сами партии очень долгие, минимум час.

В итоге он вообще не выходит из «Доты», сидит в ней часами. Это может повлиять на наши отношения, потому что лето прошло мимо. Он ни разу не купался и не загорал. Даже никаких шашлыков не было — все время была «Дота». Так что я считаю эту игру самой худшей в мире.

Развелись из-за этой «чертовой игры»

Помните мобильную игру Gardenscapes? Вам наверняка выпадали ролики с замученным дворецким, пытающимся восстановить свой дом. Дворецкого зовут Остин, Земфира даже посвятила ему песню. По словам певицы, этот персонаж «раздражает ее своей стерильностью, упорядоченностью, всем своим существом, но она постоянно к нему возвращается».

Кажется, что-то похожее происходило с нашим читателем. Мужчина играет в Gardenscapes уже семь лет:

— Из-за игры были регулярные ссоры. Уже бывшая жена обвиняла, что из-за этой «чертовой игры» я ничем другим не занимаюсь. Хотя я и с ребенком играл, и по дому все делал. Узнать мнение бывшей сейчас не получится.

«Далеко не каждый человек, который играет в игры, обязательно становится зависимым»

Чтобы понять, в какой момент игры перерастают из простого развлечения во что-то неприятное, и почему вообще так происходит, Onliner обратился к Сергею Зизюку, клиническому психологу и экзистенциальному терапевту:

— Компьютерные игры могут быть безобидным и даже полезным развлечением. Стратегии помогают развивать логическое мышление. Игры с сюжетами, поднимающими моральные вопросы, развивают эмпатию и формируют ценности не хуже фильмов и книг. Даже агрессивные игры могут способствовать снятию эмоционального напряжения.

Но есть и другая сторона. По данным научных исследований, в разных выборках испытуемых выявлено от 2 до 10% людей, имеющих признаки зависимости от компьютерных игр. Это послужило предпосылкой для включения игрового расстройства как отдельного медицинского диагноза в международную классификацию болезней, которая вступила в силу с начала 2022 года.

У игрового расстройства есть свои признаки. Оно характеризуется потерей контроля — частотой и увеличением времени, проведенным за игрой. Ухудшением самочувствия, когда человек находится вне игрового процесса. Повышением раздражительности, тревоги или снижением настроения. Увеличением приоритета игры над другими сферами жизни — работой, учебой или отношениями.

Но далеко не каждый человек, который играет в игры, обязательно становится зависимым. Тут примерно как с алкоголем: не все, кто его употребляет, становятся алкоголиками. И дело не только в количестве употребляемого алкоголя, но и в том, почему и зачем человек его пьет. Так же и с играми.

Возрастающий приоритет игр над реальной жизнью скорее симптом, чем причина. Формированию расстройства более подвержены люди со слабой организацией психики и низкой удовлетворенностью качеством своей жизни. Тогда игра выступает в качестве компенсации — приносит нужные эмоции, помогает отвлечься от проблем, добиться быстрых ощутимых результатов, найти новый круг общения. Так виртуальное пространство становится более привлекательным, чем реальное.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».