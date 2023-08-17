«Неман» вылетел из Лиги конференций, БАТЭ – из Лиги Европы 1 17.08.2023, 23:17

Борисовчане поборются за место на групповом этапе Лиги конференций.

В четверг, 17 августа, состоялся ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций между гродненским «Неманом» и словенским «Целе». Команды играли на нейтральном стадионе «Дьирмоти» (Дьер, Венгрия). Матч завершился разгромной победой словенской команды со счетом 4:1.

«Целе» к 67-й минуте громил соперника со счётом 4:0. Голом престижа в составе белорусской команде отметился Алимардон Шукуров, забивший на 82-й минуте.

«Целе», благодаря сегодняшнему успеху, в раунде плей-офф сразится с «Маккаби» Тель-Авив, представляющий Израиль.

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы борисовский БАТЭ на нейтральном поле сыграл вничью с молдавским «Шерифом» и завершил выступление в турнире.

Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе номинальных гостей отличились Рикардиньо и Энрике Луванор, реализовавшие пенальти.

Хозяева ответили точными ударами Артема Концевого и Дениса Лаптева.

Напомним, в первом матче победу одержал «Шериф» (5:1). Таким образом, футболисты из Тирасполя вышли в раунд плей-офф Лиги Европы. БАТЭ в свою очередь поборется за место на групповом этапе Лиги конференций. Его соперником по раунду плей-офф будет косовский «Балкани».

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