В Москве горит завод, где производят и чинят технику для армии РФ 5 2.08.2023, 8:01

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Пожар начался после сильного взрыва.

В Москве ночью с 1 на 2 августа произошел взрыв на заводе счетно-аналитических машин имени В. Д. Калмыкова на Нижней Красносельской улице, передает dialog.ua.

Российские СМИ пишут, что после «бавовны» начался пожар. Очаг якобы находился в подвальном помещении. По вентиляции дым поднялся на 6 этаж, откуда вырвался наружу. Эвакуировано 40 человек. Данных о пострадавших нет.

Что именно произошло на заводе, пока неизвестно. Экстренные службы направляются на место происшествия.

В открытых источниках сообщается, что предприятие специализировалось на производстве оборудования для космических кораблей, также у завода есть лицензия на изготовление и ремонт военной техники армии РФ.

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