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Украинские пограничники сбили два вражеских дрона, которые ночью атаковали Украину

  • 2.08.2023, 18:25
Украинские пограничники сбили два вражеских дрона, которые ночью атаковали Украину

Видеофакт.

Во время ночной вражеской атаки 2 августа пограничники сбили два иранских дрона-камикадзе типа Shahed.

Об этом сообщает телеграм-канал Госпогранслужбы Украины.

«Враг планировал ударить по портовой и промышленной инфраструктуре Подунавья. По команде "к бою" огневые группы заняли позиции и ожидали подлета. В темноте цели обнаружить сложнее, и пограничникам удалось уничтожить два дрона», - говорится в сообщении под роликом.

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