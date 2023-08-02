Украинские пограничники сбили два вражеских дрона, которые ночью атаковали Украину
- 2.08.2023, 18:25
Видеофакт.
Во время ночной вражеской атаки 2 августа пограничники сбили два иранских дрона-камикадзе типа Shahed.
Об этом сообщает телеграм-канал Госпогранслужбы Украины.
«Враг планировал ударить по портовой и промышленной инфраструктуре Подунавья. По команде "к бою" огневые группы заняли позиции и ожидали подлета. В темноте цели обнаружить сложнее, и пограничникам удалось уничтожить два дрона», - говорится в сообщении под роликом.