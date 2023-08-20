Какие вещи можно смело стирать в посудомоечной машине: неожиданные варианты 2 20.08.2023, 13:00

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Главное – выбрать правильный режим температуры.

Посудомоечная машина экономит время, воду и деньги, а также освобождает от неприятных обязанностей по хозяйству. Грязные кастрюли и столовые приборы, покрытые остатками пищи – это обыденность посудомоек.

Оказывается, в них можно успешно мыть не только посуду. Издание Porady Interia рассказало, какую одежду и предметы можно смело стирать в посудомойке.

Кухонные принадлежности

В посудомойке можно мыть губки, кухонные щетки, силиконовые аксессуары для приготовления пищи и подставки для любимых чашек, тряпки (только не с микрофибры и других функциональных тканей), кухонные перчатки. Сначала, конечно, следует ознакомиться с рекомендациями производителя. Специалисты говорят, что посудомоечная машина отлично почистит и тарелку от микроволновки, и фильтры вытяжки, и даже веник и совок.

Дезинфекция детских игрушек

Некоторые детские игрушки из пластика можно отмыть в посудомойке. Нужно лишь поместить их в пакет и установить невысокую температуру стирки. Однако сначала убедитесь, что на них нет рисунков, наклеек или специально окрашенных покрытий, которые можно повредиться. Также важно, чтобы они были полностью изготовлены из одного материала. Алюминиевые вставки после посудомоечной машины будут покрыты неприятным налетом.

Уборка предметов интерьера

Запыленные и загрязненные абажуры, крышки и другие элементы осветительных приборов, вазы (за исключением раритетных, хрупких и разрисованных вручную), контейнеры для документов, пластиковые и металлические органайзеры, небольшие корзины для мусора также можно мыть в посудомойке, уверяют эксперты.

Можно ли постирать в посудомойке обувь

Перед тем, как положить обувь в корзину для посудомоечной машины, следует тщательно очистить подошвы. Естественно, обувь нельзя мыть в одном цикле с тарелками, чашками или столовыми приборами.

Высокая температура и моющие средства, используемые в посудомоечной машине, эффективно уничтожают микробы, накопленные в обуви, ведь именно они часто вызывают неприятный запах и грибковые заболевания. Однако, обратите внимание, что обувь в посудомоечной машине все время лежит неподвижно, а барабан стиральной машины постоянно вращается, что может привести к повреждению изделий

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