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В Сети появилось видео из освобожденного Урожайного в Донецкой области

  • 21.08.2023, 15:04
В Сети появилось видео из освобожденного Урожайного в Донецкой области

На нем видны разрушенные дома и воронки на дороге.

Поселок Урожайное, который на прошлой неделе украинские военные освободили от российских оккупантов, превратился в сплошные руины. На выложенном украинским журналистом Юрием Бутусовым видео зафиксированы разрушенные дома, автомобиль, разбитые деревья и покрытая воронками дорога.

«Руины, выжженная и безлюдная земля – это все, что осталось от освобожденного украинскими воинами Урожайного от российских варваров», – подписал видео украинский журналист.

Напомним, 16 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ освободили от врага поселок Урожайное, за который долго шли бои.

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