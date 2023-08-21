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Беспилотник атаковал аэродром «Шайковка» в Калужской области РФ

  • 21.08.2023, 17:08
  • 2,030
Беспилотник атаковал аэродром «Шайковка» в Калужской области РФ
иллюстративное фото

Поврежден самолет.

Беспилотник атаковал аэродром в Калужской области РФ. По данным «Базы», дрон-камикадзе упал на территории аэродрома утром 21 августа.

По предварительной информации, в результате падения получил повреждения самолёт, находящийся на аэродроме. Пострадавших и других разрушений инфраструктуры якобы нет.

Об атаке написал и известный украинский военный эксперт Александр Коваленко:

- Поступает информация о «сбитии» некоего дрона в районе авиационной базы «Шайковка» в Калужской области, где размещаются стратеги Ту-22М3.

В то время как одни источники пишут о «сбитии», другие сообщают о повреждении одного из бортов.

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