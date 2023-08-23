Как белорусам подготовить телефон к проверке на границе?6
- 23.08.2023, 10:04
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Инструкция.
На белорусской границе при въезде в Беларусь часто просят предъявить телефоны для досмотра. Киберпартизаны выпустили рекомендацию, как подготовить телефон к такой проверке.
Что смотрят в телефоне
1. Telegram.
- Пролистывают чаты, каналы.
- Могут подключить телефон к своей технике и сделать экспорт сохранённых данных, чтобы потом можно было просматривать их в спокойном режиме и после вашего пересечения границы.
- Если Тelegram не установлен, могут спрашивать, почему им не пользуетесь, и даже заставить установить мессенджер прямо на границе на номер сим-карты, которая находится в вашем телефоне.
Что делать?
- Если требуют показать Telegram.
Kак минимум просто выходите из аккаунта для политических чатов/каналов на время пересечения границы.
- Если пограничники требуют установить Телеграм и зайти в него с номера сим-карты, которая стоит в вашем телефоне.
На этот случай ваш аккаунт для политических чатов/каналов должен быть зарегистрирован не на ту сим-карту, которая стоит в вашем телефоне на момент пересечения границы. Как минимум он должен быть защищен двухфакторной аутентификацией (облачным паролем).
Тогда на виду у пограничников спокойно вводите номер телефона и пытаетесь войти в аккаунт Тelegram, как они требуют. Но натыкаетесь на запрос облачного пароля и разводите руками. Мол, наверное, прежний владелец этой сим-карты успел зарегистрировать Телеграм на данный номер, и вы ничего не можете поделать.
- Если забирают телефон и делают экспорт данных из Теlegrama.
Заранее убедитесь, что ни в каких переписках в аккаунте, который демонстрируете пограничникам, нет обсуждения политических тем. Если есть, то такие диалоги нужно заранее очистить. Именно очистить, а не удалить. Для этого заходите в каждый такой диалог и выбираете «Очистить историю» или удаляете отдельные сообщения с «компроматом» (для этого нажмите на них правой кнопкой мыши и выберите пункт «Удалить»).
2. Другие мессенджеры и соцсети (Instagram, Facebook, WhatsApp, Youtube, Viber, TikTok и т. п.).
Смотрят не только Телеграм. Да, к нему больше всего внимания, но посмотреть могут любой мессенджер или соцсеть. Поэтому удалять «компромат» и выходить из аккаунтов для политических чатов/каналов нужно везде.
Самый надежный вариант — просто удалить эти приложения на момент пересечения границы. Вряд ли пограничники о них спросят. А даже если спросят, уверенно говорите, что не пользуетесь.
Вот вы можете почистить/скрыть вручную, если по каким-то причинам не хотите или не можете временно удалить приложения.
В Instagram и Facebook стоит проверить до поездки:
- сториз;
- переписки;
- фото, видео;
- лайки, комментарии;
- подписки.
На Youtube нужно заранее проверить:
лайки;
комментарии;
видео, которые вы вкладывали;
историю просмотров.
Подробней, как почистить аккаунт на Youtube, можно посмотреть в видео.
3. Галерея фото, видео.
Бегло просматривают фото и видео в телефоне.
Могут подключить телефон к своей технике и сделать экспорт сохранённых данных, чтобы потом можно было просматривать их в спокойном режиме и после вашего пересечения границы.
Что делать?
Перед пересечением границы просмотреть все видео и фото на телефоне, удалить «компромат».
Очистить папку «Корзина» / «Удалённые» на телефоне (туда попадают все удалённые вами файлы и хранятся какое-то время).
4. Гугл-диск.
Бегло просматривают фото и видео.
Могут подключить телефон к своей технике и сделать экспорт сохраненных данных, чтобы потом можно было просматривать их в спокойном режиме и после вашего пересечения границы.
Что делать?
Перед пересечением границы просмотреть все видео и фото на гугл-диске, удалить «компромат».
Желательно вообще выйти из своего гугл-аккаунт на время пересечения границы.
Итог
Киберпартизаны советуют заниматься пересмотром содержимого и чисткой телефона за несколько дней перед пересечением границы. Чтобы сделать всё спокойно и основательно.
Не стоит пересекать границу с полностью чистым телефоном, это вызывает подозрения. Вы можете на всякий случай полностью очистить смартфон перед поездкой, но для вида запишите туда какие-нибудь фото, контакты, приложения!
Помните, что вас могут для проверки заставить установить Телеграм, если его нет на телефоне. А также могут внимательно просматривать гугл-диск, галерею фото/видео смартфона, разные популярные соцсети и мессенджеры.