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Как белорусам подготовить телефон к проверке на границе?

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  • 23.08.2023, 10:04
  • 4,504
Как белорусам подготовить телефон к проверке на границе?

Инструкция.

На белорусской границе при въезде в Беларусь часто просят предъявить телефоны для досмотра. Киберпартизаны выпустили рекомендацию, как подготовить телефон к такой проверке.

Что смотрят в телефоне

1. Telegram.

- Пролистывают чаты, каналы.

- Могут подключить телефон к своей технике и сделать экспорт сохранённых данных, чтобы потом можно было просматривать их в спокойном режиме и после вашего пересечения границы.

- Если Тelegram не установлен, могут спрашивать, почему им не пользуетесь, и даже заставить установить мессенджер прямо на границе на номер сим-карты, которая находится в вашем телефоне.

Что делать?

- Если требуют показать Telegram.

Kак минимум просто выходите из аккаунта для политических чатов/каналов на время пересечения границы.

- Если пограничники требуют установить Телеграм и зайти в него с номера сим-карты, которая стоит в вашем телефоне.

На этот случай ваш аккаунт для политических чатов/каналов должен быть зарегистрирован не на ту сим-карту, которая стоит в вашем телефоне на момент пересечения границы. Как минимум он должен быть защищен двухфакторной аутентификацией (облачным паролем).

Тогда на виду у пограничников спокойно вводите номер телефона и пытаетесь войти в аккаунт Тelegram, как они требуют. Но натыкаетесь на запрос облачного пароля и разводите руками. Мол, наверное, прежний владелец этой сим-карты успел зарегистрировать Телеграм на данный номер, и вы ничего не можете поделать.

- Если забирают телефон и делают экспорт данных из Теlegrama.

Заранее убедитесь, что ни в каких переписках в аккаунте, который демонстрируете пограничникам, нет обсуждения политических тем. Если есть, то такие диалоги нужно заранее очистить. Именно очистить, а не удалить. Для этого заходите в каждый такой диалог и выбираете «Очистить историю» или удаляете отдельные сообщения с «компроматом» (для этого нажмите на них правой кнопкой мыши и выберите пункт «Удалить»).

2. Другие мессенджеры и соцсети (Instagram, Facebook, WhatsApp, Youtube, Viber, TikTok и т. п.).

Смотрят не только Телеграм. Да, к нему больше всего внимания, но посмотреть могут любой мессенджер или соцсеть. Поэтому удалять «компромат» и выходить из аккаунтов для политических чатов/каналов нужно везде.

Самый надежный вариант — просто удалить эти приложения на момент пересечения границы. Вряд ли пограничники о них спросят. А даже если спросят, уверенно говорите, что не пользуетесь.

Вот вы можете почистить/скрыть вручную, если по каким-то причинам не хотите или не можете временно удалить приложения.

В Instagram и Facebook стоит проверить до поездки:

- сториз;

- переписки;

- фото, видео;

- лайки, комментарии;

- подписки.

На Youtube нужно заранее проверить:

лайки;

комментарии;

видео, которые вы вкладывали;

историю просмотров.

Подробней, как почистить аккаунт на Youtube, можно посмотреть в видео.

3. Галерея фото, видео.

Бегло просматривают фото и видео в телефоне.

Могут подключить телефон к своей технике и сделать экспорт сохранённых данных, чтобы потом можно было просматривать их в спокойном режиме и после вашего пересечения границы.

Что делать?

Перед пересечением границы просмотреть все видео и фото на телефоне, удалить «компромат».

Очистить папку «Корзина» / «Удалённые» на телефоне (туда попадают все удалённые вами файлы и хранятся какое-то время).

4. Гугл-диск.

Бегло просматривают фото и видео.

Могут подключить телефон к своей технике и сделать экспорт сохраненных данных, чтобы потом можно было просматривать их в спокойном режиме и после вашего пересечения границы.

Что делать?

Перед пересечением границы просмотреть все видео и фото на гугл-диске, удалить «компромат».

Желательно вообще выйти из своего гугл-аккаунт на время пересечения границы.

Итог

Киберпартизаны советуют заниматься пересмотром содержимого и чисткой телефона за несколько дней перед пересечением границы. Чтобы сделать всё спокойно и основательно.

Не стоит пересекать границу с полностью чистым телефоном, это вызывает подозрения. Вы можете на всякий случай полностью очистить смартфон перед поездкой, но для вида запишите туда какие-нибудь фото, контакты, приложения!

Помните, что вас могут для проверки заставить установить Телеграм, если его нет на телефоне. А также могут внимательно просматривать гугл-диск, галерею фото/видео смартфона, разные популярные соцсети и мессенджеры.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

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