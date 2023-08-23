Украинский дипломат: Индия против Лукашенко в БРИКС 3 23.08.2023, 14:31

7,734

Александр Хара

Нью-Дели не хочет, чтобы объединение превратилось в авторитарный клуб.

Ежегодный саммит стран БРИКС — Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР — стартовал вчера, 22 августа, в Южно-Африканской Республике. Путин на него не приехал, так как боится ареста по выданному Международным уголовным судом ордеру.

Удалось ли этому объединению стать реальным противовесом Западу или это ситуативный союз? Сможет ли Лукашенко вступить в БРИКС? Об этом сайт Chаrter97.org поговорил с украинским дипломатом, политологом, экспертом фонда «Майдан иностранных дел» Александром Харой:

— Знаете, маловероятно, что в ближайшее время БРИКС, даже в случае его расширения, может стать реальным противовесом Западу. На это есть ряд причин. Это объединение тех, кто хочет иметь возможность экономически развиваться вне рамок глобальной экономики, контролируемой Западом.

Большинство стран, которые входят в это объединение, а также те, которые хотят присоединиться, намерены продолжить использовать БРИКС в качестве инструмента экономического развития. В это же время Китай и Россия хотели бы сделать БРИКС геополитической антизападной платформой.

Сразу скажу, что этого у них сейчас однозначно не получилось и не получится, поскольку технологии и экономический центр находятся все-таки на Западе. Для того, чтобы сделать рывок в своем развитии, всем странам-членам БРИКС нужен доступ к западным технологиям, финансам и рынкам.

Решить эту проблему другим способом не представляется возможным по причине того, что Китай переживает не лучшие дни с точки зрения экономического восстановления после COVID-19 и российского полномасштабного вторжения в Украину. Я уже не говорю про реакцию США на возрастающую роль Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Соответственно, США сдерживают и противодействуют Китаю. Как раз недавно был чрезвычайно важный саммит США, Южной Кореи и Японии.

Поэтому нет, это не является в полном смысле слова антизападным объединением. К слову, отсутствие на саммите БРИКС Путина — это замечательно.

— Касаемо Путина, какую роль играет Россия в этом объединении?

— Вернемся к тому, что в 90-ые годы господин Примаков (экс-председатель правительства России Евгений Примаков — прим.Charter97.org) сформулировал идеи внешней политики, которые сейчас называют «доктриной Примакова». Там говорится о том, что Россия должна восстановить свое влияние в постсоветском пространстве, противодействовать расширению НАТО и стремиться к многополярному миру, используя Китай как самого главного партнера.

По большому счету — это основная идеологическая рамка всей внешней политики ельцинского периода, уже свыше 20 лет Путина. Для него БРИКС — важный геополитический проект, где он может компенсировать нехватку своих ресурсов за счет других. Отмечу, что у него это не очень хорошо получается, потому что та же самая Индия — страна с самым большим населением, стремительно развивающейся экономикой — крупнейшая демократия мира. Кстати, США и Европа понимают, что Индия — чрезвычайно важный партнер.

Соответсвенно, на чаше весов у премьер-министра Индии Нарендра Моди есть возможность получить доступ к западным технологиям и рынкам, давая толчок развитию своей экономики и роли в регионе. Либо же он может идти на поводу у россиян, ничего не получая взамен. Ведь Россия способна только за бесценок продавать нефть и зерно, включая украденное в Украине. Не очень понятно, насколько те же самые индусы будут покупать российское оружие после того, как все увидели, что «аналогов нет» — шутка.

Естественно, что Россия не может сформулировать доминирующее мнение среди участников БРИКС для того, чтобы они стали на ее сторону и в войне с Украиной, и в общем противостоянии с Западом.

На самом деле предложить что-то, кроме своих желаний борьбы с Западом, РФ не может. Она — банкрот в идеологическом плане. У России микроскопическая экономика в глобальном смысле. Что касается технологий, то мы видели ситуацию с «Луной-25». То есть россияне даже советские технологии не смогли повторить для того, чтобы сделать имиджевый проект. Россия — отсталая страна, которая мало что может предложить миру, кроме «Вагнера» в Африке и противолиберальной риторики.

— Вы упомянули, что есть страны, которые хотят стать членами БРИКС. Как раз Лукашенко изъявил желание вступить. Нужен ли объединению такой союзник?

— Это интересный момент, поскольку некоторые страны (я так понимаю — Индия в том числе), не желая быть втянутыми в политическое противостояние Западу, говорят, мол, окей, расширяться — хорошая идея, но давайте определим критерии.

Повторюсь, Индию все называют крупнейшей демократией мира. Конечно, там есть нюансы, но в целом так оно и есть. Так вот Индия не хочет, чтобы БРИКС стала авторитарным клубом. Поэтому, если с точки зрения единого фронта против Запала, то, конечно, Беларусь должна быть членом. Демагог Лукашенко будет там очень кстати на трибуне, рассказывая о «недостатках капитализма» и «империализме Америки».

С точки же зрения экономических интересов, понятное дело, что Беларусь при Лукашенко — это аппендицит РФ. Правда, она может быть интересна Китаю в качестве точечных предприятий, которые помогут ему решить свои опросы вооружений, в том числе — тяжелых.

Плюс она находится рядом с ЕС и НАТО. Беларусь можно использовать в качестве инструмента раздражения и попыток разделить между собой Альянс, но как экономический фактор Беларусь при Лукашенко не представляет никакого интереса абсолютно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».