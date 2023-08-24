«Вагнеровцы» пообещали отомстить Путину за смерть Пригожина 7 24.08.2023, 7:51

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В ЧВК заявили о введение в действие механизма «полной мобилизации».

Боевики террористической группировки «Вагнер» заявили, что они будут мстить российскому диктатору Путину за гибель их главаря Евгения Пригожина.

Об этом пишет Telegram-канал «Можем объяснить».

В сообщении указывается, что каналы Пригожина заполнены сообщениями, что они собираются отомстить за смерть своего предводителя.

«Мстят», — сказал «МО» один из бывших боевиков незаконного объединения.

Прокремлевское издание Readovka, связанное с Пригожиным, сообщило, что в ЧВК существует «давно разработанный утвержденный механизм действий на случай смерти Евгения Пригожина или Дмитрия Уткина».

Источник «МО» это подтверждает: «На случай гибели Пригожина есть механизм «полной мобилизации» — независимо от того, по чьей вине эта гибель случилась».

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