Битва континентов: китайские и немецкие электромобили сравнили в заезде по прямой 28.08.2023, 21:18

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Никто не сдался без боя.

Блогеры устроили драг-рейсинг между китайскими и немецкими электромобилями. В гонке участвовали модели HiPhi, BMW и Porsche. Видео опубликовали на YouTube-канале Carwow, отмечает «Фокус».

Китайский автопроизводитель Human Horizons выпускает несколько полностью электрических моделей, среди которых участники этого драг-рейсинга — HiPhi X и седан HiPhi Z. Им противостояли BMW iX M60 и Porsche Taycan GTS Sport Turismo.

HiPhi X оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 600 л.с. и 820 Нм крутящего момента. Вес электрокроссовера составляет 2580 кг.

HiPhi Z оснащается двумя электромоторами мощностью 675 л.с. и 820 Нм крутящего момента. Электромобиль весит 2539 кг.

BMW iX M60 оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 620 л.с. и 1100 Нм крутящего момента. Вес электрокроссовера составляет 2584 кг.

Porsche Taycan GTS Sport Turismo оснащается двумя электромоторами мощностью 600 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Электромобиль весит 2310 кг.

В заезде с места победу одержал Porsche Taycan GTS Sport Turismo, а BMW iX M60 отстал всего на 0,2 секунды. Третье место занял HiPhi Z, а HiPhi X — приехал к финишу последним.

В заезде с ходу ситуация повторилась. Тем не менее HiPhi Z показал лучший старт среди всех электромобилей.

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