В Москве пропала чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров 29.08.2023, 14:20

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СМИ сообщают о произошедшей накануне ссоре с тренером.

В Москве пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачева. Об этом «РИА Новости» сообщила ее мать.

«По Алине пока никакой информации нет. Пока ищем, есть только записи с камер, как она вошла в парк, и больше ничего. Сейчас приехал кинолог с собакой, будут искать. Но уже прошло много времени», — сказала Екатерина Горбачева, передает РБК.

В понедельник, 28 августа, фигуристка вышла с катка на «Чкалов Арене» в Москве и ушла в сторону Владимирской церкви. Последний раз камеры зафиксировали спортсменку по адресу: Волоколамское шоссе, владение 67.

Фигуристка Алина Горбачева пропала после ссоры с тренером.

28 августа у девушки была тренировка по фигурному катанию в «Чкалов Арене» на улице Летной. По данным «Базы», около 18 часов она поссорилась с тренером и в 18:54 вышла из арены. С собой у нее был телефон, планшет и рюкзак темно-синего цвета.

Девушка пошла в сторону Владимирской церкви, и зашла в парк на набережной. Больше Алина в поле зрения не появлялась.

Сегодня на Покровской набережной были найдены вещи, принадлежавшие Горбачевой. Местонахождение фигуристки пока неизвестно.

Вещи спортсменки обнаружили на Покровской набережной. Самой ее рядом нет.

Горбачева в феврале выиграла юниорский чемпионат России.

Также фигуристка стала девятой на взрослом чемпионате России, который прошел в декабре в Красноярске.

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