Анатолий Котов: В первую очередь нужно перекрыть железнодорожный транзит на границе с Беларусью 29.08.2023, 15:46

2,340

АНАТОЛИЙ КОТОВ

Это будет наиболее чувствительным ударом по Лукашенко.

Польша и страны Балтии выдвинули ультиматум Лукашенко.

Диктатор должен выслать находящихся в Беларуси «вагнеровцев» и прекратить провокации на границах с ЕС, иначе будут закрыты погранпереходы.

На чем основана такая позиция стран-соседей и как могут развиваться события в дальнейшем?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с белорусским политологом Анатолием Котовым:

— Угроза (для соседних с Беларусью стран — ред.) есть. Конечно, группа «Вагнера» не представляет собой какую-то серьезную угрозу непосредственно в военном плане, но провокации, стычки на границе, совершенно другой характер нелегальной миграции — все это может иметь место.

Поэтому Польша и страны Балтии оценивают риски для своей собственной безопасности и готовы закрыть границы, чтобы их предотвратить. Насколько это адекватно? На мой взгляд, в перечень рисков, которые обозначены в совместном заявлении, стоило бы добавить еще и тактическое ядерное оружие, и контрабанду. Это то, о чем говорит белорусская оппозиция, и то, что литовский министр внутренних дел охарактеризовал как одну из угроз для Европейского Союза.

В качестве требований, опять-таки по желанию представителей демократической Беларуси (и в некотором смысле это должно было бы разделяться и Польшей), могло быть включено и освобождение политических заключенных.

Но тогда мы пришли бы к тому, что в первую очередь нужно перекрывать железнодорожный транзит.

Как видно из заявлений и действий той же литовской стороны, в первую очередь речь идет все-таки о перекрытии автодорожных пунктов пропуска.

То есть, речь идет о закрытии движения не товаров, что было бы логично и абсолютно правильно в качестве ультиматума, а закрытии границы в основном для перемещения граждан.

Это будет болезненно для режима, но еще более болезненно для белорусов, которые находятся внутри страны.

— Эксперты связывают недавний визит главы Минобороны КНР в Минск с обеспокоенностью Китая за свой экспорт через Беларусь. Насколько закрытие границ будет болезненным ударом по диктатуре?

— Когда ситуация с нелегальной миграцией в 2021-м году готова была совсем вырваться из-под контроля, когда были массированные многотысячные штурмы границы, тогда Китай, собственно говоря, сыграл свою роль.

Предупреждение о том, что это не соответствует интересам Пекина, а также определенное давление на Россию сыграли свою роль. Тогда эти массированные штурмы прекратились.

В 2023-м году ситуация немного другая: Китай должен иметь определенное влияние на Лукашенко, но в то же самое время мы видим, что по статистике железнодорожных перевозок именно транзит в направлении Европа — Китай просел и до ультиматума на 40%.

В общем-то Пекин готовится к тому, чтобы пустить основной свой трафик в объезд России и Беларуси. Это возможно, это абсолютно реально.

То есть они приготовили на 2023-й год план «Б», для них белорусский транзит важен.

Поэтому, вполне возможно, этот инструмент давления можно в некотором виде использовать, но для Китая транзит через Россию и Беларусь в Европу и в обратном направлении уже не так критичен.

Сейчас заинтересованность Китая давить на Беларусь и Россию чуть меньше, чем это было два года назад.

— Литва планирует закрыть еще два пункта пропуска — «Привалки» и «Котловку» — на фоне того, что уже сейчас на границе стоят огромные очереди. Как скажется на ситуации закрытие еще двух погранпереходов?

— Вся проблема в общем таком треке, в котором движется история с границами. Если речь вести о том, чтобы Лукашенко каким-то образом изменил свою политику в отношении стран-соседей и населения Беларуси, надо задействовать тот аргумент, который для него действительно болезнен.

Это железнодорожный транзит, по которому идет основная масса товаров и который гораздо более важен для режима.

Но мы как раз видим, что идет такое «нарезание салями» — постепенное закрытие автодорожных пунктов пропуска.

Закрытие двух предыдущих пунктов пропуска на литовской границе на самом деле серьезного влияния на трафик между странами не оказало, потому что они не носили регионального значения и использовались не для всех видов перевозок: по большей части можно было на легковом личном транспорте пересекать границу в этих пунктах пропуска. А вот закрытие следующих двух действительно может привести к более сложной ситуации на белорусско-европейской границе.

В Польше фактически осталось только два пункта пропуска — один для грузов, второй для пассажиров.

В Литве останется два из четырех действительно важных, поэтому будет серьезное увеличение нагрузки на них с ростом очередей для всех видов сообщения, от грузового до пассажирского.

Но еще работают два в Латвии, но они по определенным причинам не пользуются пока популярностью.

Вполне возможно, часть потоков перенаправится туда, это дополнительные километры для тех, кто планировал попасть в Западную Европу или хотя бы в ту же самую Польшу, минуя очередь.

Соответственно, мы будем видеть, с одной стороны, удар по автомобильным перевозкам и по какой-то части контрабанды, перевозимой автомобильным видом транспорта.

Но с другой стороны это серьезно усложнит вопрос перемещения белорусских граждан. У некоторых из них будет необходимость уехать из страны, потому что ситуация ухудшается. В том числе это вопрос тех политических заключенных, которым, так сказать, «повезло» попасть в тюрьму первыми и получить меньшие сроки: им нужно уезжать, чтобы не получить новые.

Но самое главное: в документе, который был принят по итогам заседания, речь идет, что в случае какого-то критического инцидента (таким инцидентом можно назвать либо массированный штурм, либо стрельбу на границе) будут закрыты все границы Беларуси для перемещения граждан, за исключением каких-то гуманитарных коридоров для представителей оппозиции.

Это будет серьезной проблемой, если гуманитарный кризис в Беларуси усилится. Какая-то эскалация на внешней границе явно будет предварять углубление гуманитарного кризиса в Беларуси и те, кто живет на оккупированной территории, но не задумывался о том, чтобы покинуть ее, в случае эскалации фактически будут лишены такой возможности.

Если давить на режим — нужно закрывать железнодорожный транзит, а границу для граждан либо гуманитарные коридоры открывать максимально широко в случае закрытия даже сухопутных границ.

То есть, все это развивается, к сожалению, по неблагоприятному для Беларуси сценарию. Очевидно, западным партнерам в этом случае проще в случае эскалации защищать исключительно свои интересы, опустить новый «железный занавес», который отрежет не Беларусь, а белорусов от Европы.

Для многих это станет непреодолимым барьером в случае необходимости срочно покинуть страну.

Мы имеем очень печальную ситуацию: когда в 2022-м году началось полномасштабное вторжение России в Украину, мы прекрасно видели толпы беженцев, десятки тысяч людей на внешней границе Украины с Европейским Союзом.

Это были беженцы из страны, которая подверглась агрессии.

В Беларуси в случае новой эскалации ситуация будет хуже, это будут беженцы, которые бегут, с одной стороны, из оккупированной страны, а с другой — с территории страны-соагрессора.

Ситуация будет более болезненной, потому что, если в первом случае, это был режим такого наибольшего благоприятствования, то во втором случае это будет режим фильтрации.

Я считаю, что сейчас задачей всех белорусских демократических сил, всей белорусской миграции, оппозиции, можно назвать как угодно, должна быть корректировка еще не принятого решения, но уже понятной политики перекрытия границ.

Давить нужно на режим, а не закрывать двери для белорусских граждан.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».