Политолог: Китай помнит, что режим Лукашенко все испортил 17.08.2023, 8:25

Чем закончится инспекция главы Минобороны КНР в Беларуси.

Политолог Анатолий Котов в комментарии UDF отметил, что у визита министра обороны Китая Ли Шанфу в Беларусь есть несколько целей.

«Для начала китайские товарищи хотят лично оценить состояние вооруженных сил Беларуси и так называемого Союзного государства. Оценка нужна, чтобы понять или хотя бы попытаться понять, насколько они готовы к реальному столкновению с НАТО. Потому что все провокации на границах Европейского союза могут плохо закончиться. И вопрос, на который Китай хочет получить ответ: это целенаправленная политика эскалации или просто глупость», – считает Котов.

Он добавил:

«Исходя из понимания, нужно получить ответ на еще один вопрос: могут ли внешние границы оказаться закрытыми. Иными словами, есть ли серьезная угроза для транзита грузов в направлении Китай – Европа и обратно. Точнее даже, когда именно эта угроза может быть реализована».

Третья вероятная цель – понять, насколько безопасно сейчас сотрудничать в военно-технической сфере с Беларусью.

«Если дроны, которые Китай производит в Беларуси будут попадать на фронт, у Китая будут проблемы», – привел пример Котов.

По его мнению, в целом визит министра обороны Китая можно назвать «инспекцией».

Ранее заместитель главы МВД Польши Мачей Вонсик заявил, что Китаю, заинтересованному в транзите своих товаров, «придется» послать сигнал Лукашенко – с учетом напряжения на границе и перспективы ее закрытия. Может ли быть визит Ли Шанфу таким сигналом?

«Думаю, что это не совсем именно сигнал. Другое дело, что по итогам инспекции могут последовать однозначные выводы о том, что провокации не остановятся, а значит, нужно предупредить оба режима о неизбежных последствиях. То есть сигнал будет после визита. Я не удивлюсь, что в отчете о командировке будет следующая формулировка: у них нет возможности противостоять НАТО, но они не остановят провокации. Это будет означать формальное признание неадекватности двух диктаторов», – полагает Котов.

Как в целом можно охарактеризовать политику Китая по отношению к Беларуси?

«Начнем с того, что Китай лучше других понимает, что такое «национальные интересы».

Беларусь для Китая – не друг, а ресурс. Это страна, которая лежит на одном из важных логистических маршрутов. Китай был бы заинтересован вкладывать деньги в Беларусь, если бы она имела нормальные отношения с ЕС и Россией: еще одна торговая площадка. Это была одна из целей парка «Великий камень», но режим Лукашенко все испортил. Поэтому инвестиций нет, есть кредиты. Все свелось к тому, что Беларусь территория и должник. С должника можно потребовать имущество за долги, а территорию можно объехать. Режим Лукашенко не смог даже превратить Беларусь в крупный «сухой порт», который был бы важен для всех участников процесса», – считает Котов.

Он добавил:

«И естественно Си Цзиньпин прекрасно помнит, как Лукашенко не хотел с ним встречаться, когда тот был в позиции №2 в Китае. Так что, называть можно теперь как угодно, но это просто бизнес».

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