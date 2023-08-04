Почему в Петербурге массово горят новые белорусские автобусы МАЗ? 4.08.2023, 8:23

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Этот транспорт с гордостью называли «антисанкционным».

Только в течение июля в Санкт-Петербурге сгорели два автобуса МАЗ. Всего, по открытым данным и публикациям в медиа, в 2022 году в городе было зафиксировано не менее восьми подобных случаев, за 2023 год — уже девять. Большинство сгоревших автобусов белорусского производства. «Наша Ніва» выяснила, что стало проблемой.

Автобусы с огоньком

В рамках транспортной реформы Санкт-Петербурга город заказал около тысячи автобусов белорусского производства. Большинство составило модель МАЗ-206. Также поставляли МАЗ-203 различных модификаций, но в гораздо меньших объемах, чем МАЗ-206. Первые партии новых МАЗов в автопарки Санкт-Петербурга привезли весной 2022 года.

Тогда в торжественной передаче автобусов участвовали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, премьер-министр Беларуси Роман Головченко и министр промышленности Петр Пархомчик.

Вскоре после выхода автобусов на маршруты начали появляться новости об их возгорании.

Как выяснила «Наша Ніва», помимо общеизвестных случаев, когда автобусы полностью или почти полностью выгорали, хватало и мелких инцидентов, когда корректно срабатывала система пожаротушения моторного отсека, и из-за этого автобус не выгорал, хотя и происходило задымление салона.

Почему горят новые автобусы?

Основная проблемная деталь, из-за которой происходит возгорание автобусов, — это гидропривод вентилятора. О проблеме хорошо знают как в питерских автопарках, так и на заводе в Минске.

На проблемы с гидроприводом жаловались еще прошлым летом. Но решить ее, как видим, не смогли, так как автобусы продолжают гореть.

«Специалисты МАЗа не исключают вероятности того, что в условиях санкционного давления и нарушений логистических цепочек при поставках комплектов гидропривода могла произойти замена проверенных фланцев на другие, аналогичные по техническим характеристикам, но не имеющие проверенных референций», — говорил еще в июне 2022 года вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков. Прошел год, но автобусы все равно горят.

По информации «Нашай Нівы», последний раз бригада с минского завода совместно с представителями МАЗа в России приезжала в Санкт-Петербург в середине июля. Они проводили дополнительный осмотр автобусов, выполняли замену уплотнительных колец у штуцера и снова проводили конкретные проверки модели МАЗ-203. Заводские бригады выполняли работы на площадках автопарков.

Говорят, что подобные практики выявления недостатков активизировали еще в прошлом году, когда в Петербурге только начали массово загораться автобусы.

В 206-й модели такой конструкции нет, поэтому и возгорания таких автобусов — редкость. Но, как стало известно «Нашай Ніве», по меньшей мере один 206-й МАЗ в Санкт-Петербурге тоже загорался. Причиной было короткое замыкание в электропроводке.

«Во всех остальных случаях возгорания происходят в 203-й модели. Все через гидропривод. Из него начинает течь масло, которое попадает на сильно нагретые части двигателя, от чего и происходит возгорание, — рассказал «Нашай Ніве» знакомый с ситуацией человек.

— Все автобусы с одной поставки. То есть это все транспорт 2022 года выпуска».

Эти автобусы с гордостью называли «антисанкционными».

«Представители завода ее [модель] презентовали как «антисанкционную»: в машине отсутствуют комплектующие из западных стран», — говорилось в статье, опубликованной на сайте transportspb.com.

Дело в том, что до 2021 года Минский автомобильный завод сотрудничал с Mercedes, двигатели которого ставил на отечественные автобусы.

На замену немецким двигателям от Mercedes пришли двигатели китайской фирмы Weichai, локализованные в Беларуси. Вместо американской автоматической коробки передач фирмы Allison на МАЗе начали ставить китайскую FastGear, а портальный мост немецкой ZF был заменен на китайский Hande. Остальные детали производятся белорусскими и российскими предприятиями.

Отметим, что, помимо белорусских МАЗов, в Питере происходили возгорания российских Volgabus. У них с нашими МАЗами есть как минимум один одинаковый узел — китайский двигатель. Насколько известно «Нашай Ніве», причины возгорания те же, что и у МАЗов.

После очередного инцидента в Санкт-Петербурге со 2 августа приостановили эксплуатацию белорусских автобусов МАЗ. После чего МАЗ прокомментировал снятие своих автобусов с рейсов в Санкт-Петербурге и отметил, что работает над замечаниями.

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