Представитель Польши в НАТО: Белорусские вертолеты не сбили только потому, что они быстро улетели 1 4.08.2023, 8:41

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Польша будет жестко реагировать на провокации.

Как сообщал сайт Charter97.org, военные вертолеты Беларуси накануне залетели в воздушное пространство Польши. В стране отреагировали на провокацию со стороны Минска и очертили судьбу судов, если бы они не улетали.

Постоянный представитель Польши в НАТО Томаш Шатковский в интервью Polsat News отметил, что в Варшаве считают, что над селом Беловежа белорусские вертолеты пролетали без «преднамеренного характера».

В то же время, он подчеркнул, что Польша будет реагировать на белорусские провокации. Будут делать в стране все для того, чтобы минимизировать их.

«Мы будем стараться реагировать так, чтобы вероятность таких вторжений была как можно меньше», – подчеркнул он.

По словам Шатковского, если бы Беларусь совершала умышленные пограничные провокации, необходимо было бы реагировать жестко. В то же время в Польше предполагают, что не уверены, что была умышленной «ситуация в Беловеже».

«Если бы это была умышленная провокация и вертолеты отказывались покидать территорию Польши, то их пришлось бы сбить», – добавил он.

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