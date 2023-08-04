Лукашенко, слушайте «Валенки» 5 Ирина Халип

4.08.2023, 8:46

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Ирина Халип

Фото: «Наша Ніва»

Эта музыка будет вечной.

Лариса Нестерук, жительница Брестской области, пела в собственной квартире украинскую песню. Точнее, подпевала – то ли диску, то ли «ютубу». Ее задержали и заставили спеть на камеру лукашенковский гимн, а потом отправили в ИВС отбывать арест.

Юная певица Патриция Свитина была стипендиатом Лукашенко как представитель талантливой молодежи, но в 2020 году публично отказалась от его стипендии – сказала, что не может получать ее от власти, которая уничтожает свой народ. Талантливая девушка, которая поет фольклорные песни, любовно собирает песни и больше всего боится, что в нашей стране пропадет фольклор и прервется традиция, была арестована в мае и только вчера вышла из-под стражи, приговоренная к «домашней химии».

К той же «домашней химии» чуть раньше была приговорена тоже юная и тоже талантливая певица Мерием Герасименко - та самая, спевшая год назад на Зыбицкой возле бара «Банки-бутылки» песню «Океана Ельзи» «Обійми». За пение девушку полгода продержали на Володарке. Заодно арестовали владельца злополучного бара Андрея Жука и его жену. Их тоже полгода продержали в СИЗО. Бар больше не работает, и петь там некому.

Барабанщик Алексей Санчук отбывает шестилетний срок по обвинению в организации массовых беспорядках. Когда его арестовали, изо всех сил пытались «раскрутить» на публичное раскаяние по телевизору. Но единственное, что он сказал, сжав зубы, - «я учил ритм». Идеальный, математический точный ответ барабанщика. Он не только учил – вместе с волынщиками и гитаристами он помогал всему многотысячному маршу держать ритм и не бояться. Разве может быть страшно там, где звучит музыка?

В сентябре должен начаться суд над музыкантами группы Tor Band Дмитрием Головачом, Евгением Бурло и Андреем Яремчиком. Буквально на днях стало известно, что им грозит до 12 лет лишения свободы. Музыкантов арестовали в октябре прошлого года. Их музыкальные инструменты тоже под стражей – их вывозили отдельным транспортом.

Музыканты группа Litesound были задержаны вместе с родителями. Диджею Александру Богданову за сеты на акциях протеста сломали три ребра и разорвали селезенку, а потом искалеченного несколько месяцев держали в СИЗО. Музыкантов Irdorath и их друзей брали с использованием классического «маски-шоу», и только недавно Надежда и Владимир Калачи, муж и жена, лидеры группы, смогли после двух лет в колонии обняться и вместе бежать из страны. Теперь им предстоит восстанавливать не только здоровье и нервы, но и музыкальные инструменты. Силовики – как сороки, тащат все, что блестит: барабаны, гитары, волынки, бубны, не говоря уже о медных духовых, отливающих золотом. Красивое же, авось в хозяйстве пригодится. А не пригодится – можно будет переплавить в бляхи на ремнях.

Еще можно вспомнить отсидевших – кто «уголовку», кто «административку» - Павла Аракеляна, Александра Помидорова, Алеся Тоболича, Игоря Банцера. Так много имен, статей уголовного кодекса, искалеченных тел и душ, украденных инструментов, что напрашивается вывод: не любит власть музыку, если музыка не Лепс с Басковым. Но если даже предположить, что песня как сочетание нот и слов может показаться узурпатору опасной – что Цой, что Tor Band в Беларуси оказались взрывоопасны со своей лирикой, если песни на украинском языке могут теоретически взбесить прогуливающегося под минскими или брестскими окнами Путина, - то при чем тут Аракелян, который слов не произносит, просто в дудку дудит? (Это сам Аракелян свои саксофоны дудками называет, так что не упрекайте меня за вульгарные формулировки.) Или барабанщик Санчук, который учил ритм? Откуда эта ненависть к любой форме музыки, которая не в телевизоре? Нот ведь всего семь.

А все просто. Лукашенко – тот самый персонаж советского анекдота Иван Петрович Сидоров, который писал на радио письма с просьбой передать в эфире его любимую песню «Валенки». Сначала – знатный комбайнер Иван Петрович просит, потом инструктор райкома Иван Петрович, потом депутат облсовета. И по радио с удовольствием выполняют его заявку, крутят «Валенки». И так много лет. А потом приходит письмо от члена политбюро ЦК КПСС Ивана Петровича Сидорова, который просит передать в эфире токкату и фугу ре минор Иоганна Себастьяна Баха. И радио, зачитав заявку, отвечает: «Иван Петрович, не выпендривайтесь. Слушайте свою любимую песню «Валенк».

Так вот, Александр Григорьевич, и вы не выпендривайтесь. Выпустите музыкантов и слушайте свои «Валенки» хоть круглые сутки.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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