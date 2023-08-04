Зачем класть фольгу в морозилку: интересный лайфхак 3 4.08.2023, 10:46

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Вы сэкономите много времени.

Намерзание льда в морозильной камере может оказаться значительной проблемой. Это увеличивает энергозатраты прибора и снижает его эффективность. Но бороться с этой неприятностью без частой разморозки можно.

Как пишет издание Sante Plus, проблему намерзания льда можно решить с помощью обыкновенной пищевой фольги. Она упростит задачу удаления излишней наморози. Но начать все равно придется с полной разморозки холодильника.

Для чего нужна фольга в морозилке

После того как вы разморозите и помоете устройство, выстелите пустую морозилку алюминиевой фольгой внутри со всех сторон и на всех полках и ящиках. И только после этого возвращайте продукты на места.

Таким образом вы сэкономите много времени на уборке холодильника. Потребуется просто время от времени заменять алюминиевые листы на новые. Таким образом, удаление лишнего льда станет простой и быстрой задачей и не потребует значительных усилий.

Трюк с губкой в ящике для овощей

Еще один полезный лайфхак для холодильника – трюк с губкой в ящике для овощей. Обычно овощи и фрукты портятся довольно быстро из-за высокой влажности в холодильной камере. Решить проблему поможет именно губка или влагопоглощающая салфетка.

Положите впитывающий воду материал на дно ящика и периодически отжимайте его. Это поможет избежать излишней влажности, из-за которой плоды портятся, теряют текстуру и вкус и со временем загнивают. А заодно упростит уход за ящиком, который будет меньше пачкаться из-за испорченных продуктов.

Также хорошей идеей будет хранить фрукты отдельно от овощей. Они могут плохо влиять друг на друга и другие продукты из-за газообразного этилена, который является агентом созревания для некоторых плодов. Чаще этот газ используют во фруктах, поэтому их лучше держать отдельно.

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