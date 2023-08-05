FT: Украина впервые атаковала нефтяную инфраструктуру России 5.08.2023, 19:04

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Москва преуменьшает масштабы ущерба.

Атака двух морских дронов на базу ВМФ в Новороссийске, где пострадал десантный корабль «Оленегорский горняк», и танкер «Сиг» в Черном море стала первой попыткой Украины ударить по нефтяной инфраструктуре России. Как сообщают источники Financial Times, Москва преуменьшает масштабы ущерба, а сам удар может вызвать беспокойство Вашингтона.

Новороссийск является главным черноморским нефтяным портом России, экспортирующим около 600 000 баррелей в день. Это также главный пункт экспорта нефти из Казахстана, где заканчивается магистраль Каспийского трубопроводного консорциума мощностью 1,2 млн баррелей в сутки.

США терпимо относятся к украинским ударам по российской территории, если ВСУ не используют поставляемое Западом оружие. Однако атака на нефтяную экспортную инфраструктуру, вероятно, вызовет беспокойство в Белом доме и других западных столицах. США прилагали усилия для сохранения российской нефти на рынке, чтобы остановить рост мировых цен и предотвратить убытки в мировой экономике. Администрация Президента Джо Байдена стремится поддерживать стабильные цены на топливо перед президентскими выборами следующего года.

«Белый дом не приветствует ничего, что могло бы сократить поставки российской нефти на рынок», — считает Хелима Крофт, бывший аналитик ЦРУ. Она добавила, что беспокойство Вашингтона заключается в том, что западу станет будет труднее оказывать поддержку Украине в случае более масштабного энергетического кризиса.

Представитель пресс-службы Главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что порт является легитимной военной целью, так как он служит базой для заправки Черноморского флота России.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении сослался на информацию, полученную от главы государственной службы безопасности Василия Малюка. «Я не буду раскрывать содержание [брифинга]», — сказал Зеленский, — «Скажу только, что мы благодарны Службе безопасности Украины за возвращение войны агрессору».

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк после атаки на российский танкер «Сиг» заявил, что такие операции «полностью законны». «Если россияне хотят, чтобы „хлопки“ прекратились, они должны воспользоваться для этого единственной возможностью — покинуть территориальные воды Украины и нашу землю», — подытожил он.

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