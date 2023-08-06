Кремлевский пропагандист набросился на Шойгу 1 6.08.2023, 11:01

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Предатель Украины устроил истерику из-за потери десантного корабля «Оленегорский горняк».

Пропагандист Юрий Подоляка, который бросил в Украине семью с ребенком-инвалидом и теперь призывает Россию ее бомбить, вдруг «сорвался с цепи» и «наехал» на Министерство обороны Шойгу, сообщает телеграм-канал «Сеятель ветра».

Предатель Украины обвинил российское командование во лжи и преступной халатности, из-за потери десантного корабля «Оленегорский горняк».

«Ну если уж такие персонажи взбрыкивают и огрызаются - значит совсем все плохо», — отмечают авторы канала.

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