В Рогачеве возбудили уголовное дело из-за фотографии Анджея Дуды

В Рогачеве возбудили уголовное дело из-за фотографии Анджея Дуды3
- 7.08.2023, 11:22
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Донос написала местная идеолог.
В Рогачеве против активиста Дениса Дашкевича возбудили дело по экстремистской статье за размещение фотографии президента Польши Анджея Дуды, сообщает Telegram-канал «Баста!»
Административное дело возбуждено по статье 19.11, которая возбуждена на основе доноса местной начальницы отдела идеологии и культуры Наталья Прус. Сам «обвиняемый» находится за границей. Несмотря на это, к нему домой приходили силовики, искали компьютеры и технику.