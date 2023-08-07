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В Рогачеве возбудили уголовное дело из-за фотографии Анджея Дуды

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  • 7.08.2023, 11:22
  • 9,580
В Рогачеве возбудили уголовное дело из-за фотографии Анджея Дуды
Анджей Дуда

Донос написала местная идеолог.

В Рогачеве против активиста Дениса Дашкевича возбудили дело по экстремистской статье за размещение фотографии президента Польши Анджея Дуды, сообщает Telegram-канал «Баста!»

Административное дело возбуждено по статье 19.11, которая возбуждена на основе доноса местной начальницы отдела идеологии и культуры Наталья Прус. Сам «обвиняемый» находится за границей. Несмотря на это, к нему домой приходили силовики, искали компьютеры и технику.

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