В Рогачеве возбудили уголовное дело из-за фотографии Анджея Дуды 3 7.08.2023, 11:22

9,580

Анджей Дуда

Донос написала местная идеолог.

В Рогачеве против активиста Дениса Дашкевича возбудили дело по экстремистской статье за размещение фотографии президента Польши Анджея Дуды, сообщает Telegram-канал «Баста!»

Административное дело возбуждено по статье 19.11, которая возбуждена на основе доноса местной начальницы отдела идеологии и культуры Наталья Прус. Сам «обвиняемый» находится за границей. Несмотря на это, к нему домой приходили силовики, искали компьютеры и технику.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.