ВСУ заняли три плацдарма для наступления на левом берегу Днепра в Херсонской области 2 8.08.2023, 13:52

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Bild подтвердил освобождение населенного пункта Казачьи Лагери.

Вооруженные силы Украины наращивают активность в Херсонской области, создавая плацдармы на Днепре, чтобы подготовить возможные наступательные операции, которые застопорились после подрыва дамбы Каховского водохранилища в июне.

По крайней мере еще один плацдарм был занят ВСУ на левом берегу Днепра — это село Казачьи Лагери, примерно в 150 км от Херсона, сообщает корреспондент Bild Юлиан Репке.

«Пока это похоже на разведывательную атаку, проведенную с помощью скоростных катеров», — пишет Репке. На берег высадились экипажи семи лодок, в которых было около 50 человек.

Занятие плацдарма подтверждают российские «военкоры». Z-канал «Тринадцатый» пишет, что ранее с участка сняли подразделения ВДВ и оставили мобилизованных. В результате противник прорвал первую линию обороны и продвинулся на 800 метров.

О захвате участка Казачьи Лагерей сообщает канал «Романов Lite»: «Имеется удобный участок, который может использоваться противником для переброски сил и техники, <…> и находится на самом коротком плече для перерезания трассы E58». Канал «Рыбарь» тоже подтверждает наличие очередного захваченного участка на Херсонском направлении.

Возможно, это третий плацдарм для высадки десанта и переброски техники. Ранее американский Институт изучения войны (ISW) сообщал, что ВСУ заняли позиции к северу от Олешек (в 7 км от Херсона) на трассе Е97, также у ВСУ был плацдарм под Антоновским мостом.

При этом армия РФ не контролируют большинство остров на Днепре, в том числе на реках Конка и Чайка, которые находятся менее чем в полукилометре к северу от позиций ВСУ у Антоновского моста. На картах украинских источников их уже отметили в качестве отвоеванных.

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