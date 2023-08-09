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Умерла известная актриса Вера Васильева

  • 9.08.2023, 10:13
  • 8,806
Умерла известная актриса Вера Васильева
Вера Васильева

Народной артистке СССР было 97 лет.

Народная артистка СССР Вера Васильева умерла на 98-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Театра Сатиры.

В 1945 году Вера Васильева дебютировала в кино в эпизодической роли в картине «Близнецы». Первую большую роль сыграла в 1947 году — Настю Гусенкову в фильме «Сказание о земле Сибирской».

Всего фильмография Васильевой насчитывает более 40 работ, среди них «Свадьба с приданым», «Звезда экрана», «Несовершеннолетние», «Карнавал», «Выйти замуж за капитана», «Люди моей долины», «Следствие ведут ЗнаТоКи» и другие.

Васильева служила в Московском академическом Театре сатиры, где сыграла свыше 60 ролей.

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