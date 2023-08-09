США ввели новые санкции против режима Лукашенко 9 9.08.2023, 18:30

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В санкционный список попали «Белавиа» и БМЗ.

США расширили санкции в отношении режима Лукашенко. Об этом сообщили в Управлении по контролю над иностранными активами американского Министерства финансов.

Под ограничения попали восемь человек и пять организаций, а также одно воздушное судно.

В санкционный список добавили авиакомпанию «Белавиа», департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля, Минский завод гражданской авиации, ООО «БелКапСтил», ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК».

Из физлиц под ограничения попали директор департамента финансовых расследований КГК Игорь Маршалов, а также его заместители Дмитрий Францкевич, Игорь Селицкий и старший инспектор по особо важным делам ДФР Артем Дунько.

Кроме того санкции ввели против гендиректора ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» Дмитрия Корчика, а также сыновей и жены приближенного к Лукашенко бизнесмена Алексея Олексина: Дмитрия, Виталия и Инны.

Внесенный в санкционный список самолет принадлежит, согласно данным порталов мониторинга авиационной активности, правительству Беларуси, но часто используется семьей Лукашенко.

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