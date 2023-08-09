США ввели новые санкции против режима Лукашенко

США ввели новые санкции против режима Лукашенко9
- 9.08.2023, 18:30
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В санкционный список попали «Белавиа» и БМЗ.
США расширили санкции в отношении режима Лукашенко. Об этом сообщили в Управлении по контролю над иностранными активами американского Министерства финансов.
Под ограничения попали восемь человек и пять организаций, а также одно воздушное судно.
В санкционный список добавили авиакомпанию «Белавиа», департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля, Минский завод гражданской авиации, ООО «БелКапСтил», ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК».
Из физлиц под ограничения попали директор департамента финансовых расследований КГК Игорь Маршалов, а также его заместители Дмитрий Францкевич, Игорь Селицкий и старший инспектор по особо важным делам ДФР Артем Дунько.
Кроме того санкции ввели против гендиректора ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» Дмитрия Корчика, а также сыновей и жены приближенного к Лукашенко бизнесмена Алексея Олексина: Дмитрия, Виталия и Инны.
Внесенный в санкционный список самолет принадлежит, согласно данным порталов мониторинга авиационной активности, правительству Беларуси, но часто используется семьей Лукашенко.
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