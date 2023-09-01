Юрий Кмить: Даю прогноз, что уже в августе следующего года Беларусь будет свободной 1.09.2023, 7:36

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Юрий Кмить

Фото: Facebook

Многие украинские добровольцы помогут полку Калиновского в походе на Минск.

Что сейчас Украина может сделать для помощи белорусам в свержении режима Лукашенко? Как будут складываться в будущем отношения свободной Беларуси и победившей Украины?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с главой украинской общественной организации «Західний інформаційний фронт», соучредителем Белорусского информационного центра во Львове Юрием Кмитем.

- Расскажите, как возникла идея открытия Белорусского информационного центра во Львове? Как он создавался и чем занимается?

- Белорусский информационный центр надо рассматривать в контексте еще большего проекта, который называется «Західний інформаційний фронт».

После аннексии Крыма в 2014-м году и начала войны на Востоке Украины, в 2016-2017 году с войны пришли ветераны и увидели, как много русской дезинформации и идеологии существует даже во Львове. Не на Восточной, а на Западной границе Украины.

Тогда ветераны решили создать сначала экспертный клуб по фейкам, а из этого клуба уже вышел «Західний інформаційний фронт». Его поддержал украинский бизнес.

Сейчас у нас есть очень известный новый политик - Максим Козицкий. Он с 2020 года является председателем Львовской областной государственной администрации. Раньше он был просто предпринимателем и финансировал начало «Західного інформаційного фронта». Потом у нас была 1,5-годовая пауза во время прихода к власти Владимира Зеленского.

Потом началось полномасштабное вторжение и мы буквально во вторую его неделю возобновили деятельность - как специализированное медиа, которое занимается антифейками, анти-ИПСО.

Мы делали статьи и для Польши, и для Германии. Первые шесть месяцев мы фактически занимались раскрытием правды о войне. Делали большой кусок работы, имея большой контингент добровольцев-студентов из Львовского университета журналистики и иностранных языков.

Где-то приблизительно во второй месяц деятельности возникла идея про белорусский вопрос в Украине.

- Почему?

- Так получилось, что мой друг, которого я знаю около 12 лет, белорус. В 2010-м году он уехал из Беларуси в связи с несогласием с политикой Лукашенко. Он занимался бизнесом и немного финансировал оппозицию. Когда это вышло наружу, ему пришлось бежать. Ему хотели «влепить» 8 лет по обвинению в несуществующих «преступлениях». В результате он оказался в Украине, мы подружились, он помогал мне в разных проектах. Он учредил международный благотворительный фонд «Оберег Надежд».

В 2022-м Беларусь оказалась втянута в войну в Украине. Путин фактически толкает белорусскую армию в войну. Я же понимал, что сами белорусы этого не хотят. Так мои друзья Олег Пукий, Алексей Францкевич (руководитель «Белорусского Кризисного центра во Львове» - ред.) и я основали в апреле 2022-го года Белорусский информационный центр во Львове.

Журналистка Алина Рудина стала его руководителем. В результате половину своей информационной деятельности мы посвящаем белорусской тематике. У нас есть портал, два Telegram-канала, youtube-канал.

В общем «Західний інформаційний фронт» и Белорусский информационный центр - это две объединенные редакции, которые сложно разъединить.

Понимаете, БИЦ, как организация, не имеет статуса юридического лица, потому что у нас вообще под запретом все, что связано с белорусским и российским паспортом.

То есть, физически белорус в Украине не может свободно организовать какое-то медиа или предприятие. Все сложно из-за того, что Беларусь считается соагрессором.

- С начала полномасштабного вторжения России в Украину от простых украинцев приходилось слышать, что белорусы - «соучастники агрессии». Насколько осведомлены о реальной ситуации в Беларуси украинцы и почему важно их информировать?

- Вообще не осведомлены. Это можно назвать даже антиосведомленностью. У большинства украинцев еще осталось в памяти время «хорошего» Лукашенко. Посольством Беларуси в Украине создан миф, что Лукашенко такой «добрый дядька». Якобы у вас самые лучшие дороги и натуральные продукты.

Сейчас же, наоборот, все в минус. Информации о том, сколько политзаключенных в Беларуси, какие там репрессии, подается крайне мало или вообще не подается. Эту повестку знают «5 человек» в Украине и шестой - Михаил Подоляк. Еще может несколько журналистов знают, что происходит в Беларуси. Все. Так выглядит общая картина «осведомленности».

При том, что есть полк имени Кастуся Калиновского, тысячи добровольцев, белорусские врачи, которые работают во Львове, Одессе, Киеве. Есть множество примеров, которые достойны того, чтобы показать, как в случае в чеченцами, что есть «кадыровцы», а есть свободные чеченцы.

Вот почему-то с Чечней наши разобрались, разделяют, а в случае с Беларусью - нет. Думаю, что причина в том, что нет информационной политики, белорусской повестки.

Да и главные белорусские вопросы в украинской информационной повестке - это, во-первых, пойдут ли белорусы воевать (против Украины - ред.). Во-вторых, будет ли из Беларуси ядерный удар. На этом белорусская повестка заканчивается. Где Николай Статкевич и Виктор Бабарико? Что с Андреем Санниковым? Это уже не освещается.

Недавно Максим Плешко, эксперт Центра белорусских коммуникаций, поделился самым свежим опросом в Украине об отношении к белорусам. Он очень показательный. То, что Беларусь оккупирована, считает около 60-70 процентов. Получается, украинцы уже сейчас принимают и понимают, что нахождение российских войск и политика самого Лукашенко - это политика руководителя в стране, оккупированной иностранными войсками.

Но когда ставится вопрос отношения к белорусам, должны ли белорусы платить репарации Украине, то те же 70 процентов жестко говорят, что «да». В украинском обществе четко зафиксировано все-таки требование «возместить». Есть большая обида из-за того, что с территории Беларуси прилетели сотни ракет. Белорусы должны понимать, что это есть.

- Белорусы, которые в своем подавляющем большинстве настроены против режима Лукашенко, но слышат обвинения в «соагрессии», часто выдвигают встречный тезис: почему Украина, вплоть до 24 февраля прошлого года, не принимала жестких мер против режима Лукашенко? Как бы вы ответили белорусам на этот вопрос?

- Я знаю об этой претензии и считаю, что она обоснована. Но кому мы будем ее предъявлять? Януковичу? Зеленскому?

Вы же понимаете, что уже с 2014-го года у нас идет война. Есть чисто экономические государственные интересы. В обществе же есть много людей, которые поднимали этот вопрос и кричали правительству, что Лукашенко - диктатор, с которым нельзя торговать и так далее. То есть, к обществу эта претензия не совсем справедлива.

Правительство же скажет, что в то время они считали, что главный интерес в том, чтобы «оттянуть Лукашенко от России» и стараться его как-то «перетянуть» в ЕС и «демократизировать». Это была политика не только Украины, а всего ЕС. Не так все однозначно.

- Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил: победа Украины станет ключом к освобождению Беларуси. Что сейчас может сделать Украина для помощи белорусам в свержении режима Лукашенко?

- Смотрите, политика Зеленского к Беларуси в последнее время изменилась в лучшую сторону. Есть понимание того, что все-таки через белорусскую оппозицию надо работать с белорусским обществом и готовиться к тому, что нас ждет процесс освобождения и восточной Украины, и Беларуси от зла и яда русской пропаганды.

Если говорить о том, что может сделать Украина, то она и так делает много. Она обессиливает Россию до той степени, что в итоге ей уже будет ни до Чечни, ни до Беларуси. Ей бы со своими проблемами разобраться.

Идет медленный процесс обессиливания российской империи до уровня, когда центр уже не сможет реагировать на восстания на окраинах. К сожалению, этот процесс идет за счет Украины, наших жизней. Так сложилось исторически, мы это принимаем.

У нас к белорусам одна претензия: почему вы не помогаете нам вас освободить? Почему только полк Калиновского? Не 10 полков, не 20 белорусских батальонов воюют на стороне Украины?

Вы себе не задавали вопрос, что, возможно, Украина ожидала большего участия белорусов в этой войне с РФ?

Мы ожидали, что Светлана Тихановская на второй день войны приедет в Киев, наденет зеленую форму, станет возле Зеленского и скажет «мы вместе», а не будет полгода ждать, чем закончится война в Украине.

Мы ведь понимаем, что у белорусской оппозиции тоже свои государственные интересы. Но надо было предвидеть, что Украина не сдастся за три дня. И тогда Тихановская была бы «лучшим другом Украины», но этого не случилось. Сейчас же Тихановская не очень может приехать в Киев.

Тем не менее в Украине есть понимание, что не только Тихановская представляет белорусов. Украина готова работать со всей демократической белорусской оппозицией.

Когда же мы выиграем войну, то я на 100% уверен, что полк Калиновского пойдет в Беларусь. У полка есть много украинских друзей и я не исключаю, что много украинских добровольцев-волонтеров захотят помочь «калиновцам» получить и свою победу.

- Ваш Центр ко дню рождения Николая Статкевича опубликовал замечательную статью о нем и его соратниках по Белорусскому Национальному Конгрессу - Андрее Санникове, Владимире Некляеве и других. Что можно сделать для скорейшего освобождения Николая Статкевича и тысяч белорусских политзаключенных?

- Украина, белорусская оппозиция и ЕС должны сделать какую-то общую программу действий и найти болевые точки Лукашенко, чтобы, не предавая каких-то идей, все-таки выторговать свободу для хотя бы для нескольких лидеров, которые находятся в самом тяжелом физическом состоянии. Я бы специально не разделял Статкевича и Бабарико, а освобождал бы обоих. Ведь у каждого из них есть потенциал.

Чем больше Россия проигрывает в этой войне, тем больше у Лукашенко сужается поле возможностей для маневра. Думаю, что ему не больше года еще находиться на «посту». Ситуация меняется так быстро, что скоро он даже в России никому не будет нужен. Даю прогноз, что в августе следующего года Беларусь будет свободной.

- С каким силами в нашей стране (или, возможно, в Украине) вы связываете надежды на перемены в Беларуси? Как видите этот путь?

- Возможны два сценария. Я не исключаю, что среди силовых структур Беларуси может появиться своей генерал-герой, который, имея поддержку при вянущем Лукашенко, увидит, что другого выхода нет и при падающей России просто организует переворот в Беларуси. Это вариант вполне возможен.

Второй вариант - поход полка Калиновского от Гомеля до Минска.

- Как, по вашему мнению, должны складываться в будущем отношения свободной Беларуси и победившей Украины? Какие у нас главные точки соприкосновения? В каких международных союзах вы видите перспективу для обеих стран?

- У нас сейчас рассматривается очень интересная модель безопасности в будущем. Это союз Польши, Литвы, Украины, который без Беларуси невозможен. Так как Беларусь находится посередине.

Естественно, мы хотим, чтобы Беларусь была демократической, европейской, была участником европейских структур. Мы хотели бы рассчитывать на мирное добрососедство с вашей страной.

Ведь у нас 1084 км общей границы, у нас только с Россией больше. Насколько я помню, у нас никогда в нашей истории не было каких-то противоречий или вражды. Белорусы очень-очень законопослушная нация. Вы ближе к европейцам, чем украинцы.

В будущем мы с белорусами будем отлично дружить в ЕС, обмениваться товарами, культурой и наукой.

Уверен, что наше будущее или в союзе Литва-Польша-Украина-Беларусь или в ЕС, как равноправных членов.

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