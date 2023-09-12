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В Беларуси высадился африканский «военный десант»

  • 12.09.2023, 4:59
  • 3,256
В Беларуси высадился африканский «военный десант»

Фотофакт.

В Минск прибыли атташе по вопросам обороны из 14 государств Африки. Об этом заявили в Министерство обороны.

Цель визита — ознакомиться с возможностями Беларуси по развитию сотрудничества в военной сфере.

«Гостей ждет насыщенная программа пребывания: они ознакомятся с военными учебными заведениями Республики Беларусь, предприятиями военно-промышленного комплекса и промышленного сектора экономики, культурным наследием нашей страны», — говорится в сообщении.

Накануне о запланированном визите представителей 14 африканских государств заявил начальник Департамента международного военного сотрудничества Минобороны Валерий Ревенко.

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