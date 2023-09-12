В Беларуси высадился африканский «военный десант» 12.09.2023, 4:59

3,256

Фотофакт.

В Минск прибыли атташе по вопросам обороны из 14 государств Африки. Об этом заявили в Министерство обороны.

Цель визита — ознакомиться с возможностями Беларуси по развитию сотрудничества в военной сфере.

«Гостей ждет насыщенная программа пребывания: они ознакомятся с военными учебными заведениями Республики Беларусь, предприятиями военно-промышленного комплекса и промышленного сектора экономики, культурным наследием нашей страны», — говорится в сообщении.

Накануне о запланированном визите представителей 14 африканских государств заявил начальник Департамента международного военного сотрудничества Минобороны Валерий Ревенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».