В Беларуси высадился африканский «военный десант»
- 12.09.2023, 4:59
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Фотофакт.
В Минск прибыли атташе по вопросам обороны из 14 государств Африки. Об этом заявили в Министерство обороны.
Цель визита — ознакомиться с возможностями Беларуси по развитию сотрудничества в военной сфере.
«Гостей ждет насыщенная программа пребывания: они ознакомятся с военными учебными заведениями Республики Беларусь, предприятиями военно-промышленного комплекса и промышленного сектора экономики, культурным наследием нашей страны», — говорится в сообщении.
Накануне о запланированном визите представителей 14 африканских государств заявил начальник Департамента международного военного сотрудничества Минобороны Валерий Ревенко.