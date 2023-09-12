Предприниматель из Иваново отправлял посылки с бесполезными подарками

Предприниматель из Иваново отправлял посылки с бесполезными подарками3
- 12.09.2023, 13:29
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Что было дальше?
За незаконную предпринимательскую деятельность житель города Иваново получил штраф в 1,9 тыс. рублей. Также у него конфисковали 38,4 тыс. рублей незаконно полученного дохода, пишет «Онлайнер».
«Сотрудниками управления оперативных мероприятий инспекции МНС по г. Пинску в ходе анализа информации, размещенной в СМИ и сети «Интернет», установлено наличие на интернет-ресурсе форума «В Беларуси активизировались сомнительные люди! Суть действий», где участниками форума ведется обсуждение деятельности индивидуальных предпринимателей.
Одна из тем заключалась в совершении звонков гражданам с различных абонентских номеров и предложением участия в акции, выигрыше различных подарков и необходимости при их получении оплаты почтовых переводов. На данном форуме имеются многократные сообщения граждан о поступающих звонках с сообщениями о выигрыше мобильного телефона, ноутбука, сертификата на сумму 3000,00 рублей, для получения которых необходимо оплатить услуги почтового перевода. Данное обсуждение направлено на предупреждение граждан от совершения сомнительных покупок, участия в сомнительных акциях», — сообщается на сайте налоговой.
Сотрудники МНС проверили деятельность ИП, чьи данные указывались на почтовых переводах с сертификатами и другими товарами, стоимость которых оказывалась в разы меньше наложенного платежа. За осуществление незаконной предпринимательской деятельности правонарушитель привлечен к ответственности экономическим судом Брестской области.
«Работа в данном направлении продолжается».