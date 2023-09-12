Степан Григорян о конфликте Армении и РФ: Такого еще не было в истории человечества 3 12.09.2023, 15:12

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Степан Григорян

Ереван может выйти из ОДКБ.

В начале сентября между Арменией и Россией возникла довольно громкая ссора в публичном поле. Ереван говорит о своем недовольстве российскими властями и хочет сближения с Западом, а из Москвы выражают озабоченность. Что происходит в последние недели между Арменией и Россией?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с одним из лидеров демократического движения в Армении в 1990-х годах, бывшим депутатом Верховного Совета республики и экс-послом Армении в России Степаном Григоряном:

— Я бы не сказал, что конфликт происходит в последние недели. Где-то в середине 2020-го года Россия открыто заняла достаточно жесткую проазербайджанскую позицию. Это не могло не вызвать недовольство Еревана, хотя Армения вроде была союзником России, членом ОДКБ. На территорию Армении были атаки и в мае 2020-го, и в ноябре того же года, в сентябре прошлого года также была большая агрессия на территорию нашей страны. А Россия и ОДКБ даже не сделали заявлений, это поразительно. Есть места, где на семь километров войска Азербайджана вошли на территорию Армении, но ни ОДКБ, ни Россия не оценили эту ситуацию. Более того, они сказали, что это приграничные споры.

Естественно, что у властей Армении есть недовольство и по Карабахской теме, позиция Кремля очень странная. Поэтому сейчас мы видим такое обостренное междипломатическое напряжение между Ереваном и Москвой. В России почти открыто говорят: «Мы ничего не делаем, но вы не можете переориентироваться на других. Да, мы вам не помогаем, у нас свои интересы с Турцией и Азербайджаном. Мы вам и не поможем, но спасать себя вы не имеете права». Это очень важный момент, который многие не улавливают.

Наше правительство начало работать с разными государствами: США, Францией, Германией, Нидерландами, Бельгией и другими европейскими государствами, активно сейчас работаем с Индией. Это вызывает большую ревность в Кремле. Это очень интересное явление, когда Россия сама не помогает, но при этом заявляет, что спасать себя мы не имеем права.

Я считаю, что международные эксперты должны начать изучать это явление, в истории человечества такого еще не было. Да, иногда бывает, что союзник перестает тебе помогать, предает. Но такого еще не было, чтобы союзник отказывал в помощи и запрещал спасать свой народ. Это новое и интересное путинское явление, но Армения будет этому противостоять.

Вчера премьер-министр Никол Пашинян (это важная для нас информация) дал интервью, которое показали по общественному телевидению Армении. В нем большой блок был посвящен внешней политике и отношениям с Россией, премьер-министр рассказал о важных шагах, которые делает Армения. Это, например, ратификация в ближайшее время Римского статута, армяно-американские военные учения, поездка Анны Акопян, жены премьер-министра, в Украину с гуманитарной помощью. Все это мы будем делать как независимая страна, которая сама думает и обеспечивает свою безопасность. Эта мысль была очень четкой, что мы будем находить дополнительные международные инструменты, чтобы обеспечить нашу безопасность, в том числе — работая с международными организациями, судами и так далее.

— Как вы считаете, это символические шаги или начало большого разворота Еревана?

— Это начало большого разворота Еревана, потому что попытки этого разворота были и раньше, но каждый раз России удавалось обмануть наши власти. Мы всегда предупреждали власти Армении, что это ошибка, надо отказаться от услуг России, Кремль не с нами и не будет с нами в ближайшее время. Там очень крупные интересы с Турцией совпадают, поэтому Россия всегда будет за Азербайджан. Мы предупреждали, что надо создавать альтернативы во всех областях — экономической, энергетической, оборонной.

Но власти делали шаг вперед и два шага назад, потому что Россия уговаривала, обещала помочь. К счастью, наши власти стали более серьезными, российские манипуляции больше не действуют на них. Так что это разворот достаточно серьезный. С какой скоростью он будет идти — этого я пока сказать не могу, но уже видно, что он серьезный и окончательный.

— Ждать ли каких-то радикальных шагов по отношению к Москве со стороны Пашиняна в ближайшее время?

— Если будет радикальный шаг, то это будет выход из ОДКБ, что лично я считаю неизбежным. Если ты начал военное сотрудничество с Францией, США и рядом других стран, в конечном счете ты должен выйти из ОДКБ. В организации есть протоколы, ограничивающие нашу возможность сотрудничать. Поэтому, думаю, что следующим шагом будет выход из ОДКБ.

А дальше посмотрим, как будут развиваться события, ведь есть еще такие важные факторы, как нерешенность Карабахского вопроса, пока мирный договор с Азербайджаном не подписан. Но я больше скажу, если будет подписан этот договор, то отход от России ускорится, то есть Армения пойдет по более независимому пути, будет больше сотрудничества с Западом. Но здесь есть одна очень тонкая вещь — власти Армении хотели работать с Россией, но, грубо говоря, Россия их не поддержала, заняла сторону Азербайджана. Поэтому власти Армении будут сейчас искать альтернативу, они будут вынуждены взять прозападный курс.

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