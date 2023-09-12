Квалификация Евро U-21: Беларусь пропустила пять мячей от Португалии

Квалификация Евро U-21: Беларусь пропустила пять мячей от Португалии4
- 12.09.2023, 19:00
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Футбольный матч состоялся в армянском Армавире.
В матче отборочного турнира молодежного Евро-2025 сборная Беларуси потерпела разгромное поражение от сверстников из Португалии.
Беларусь (U-21) - Португалия (U-21) - 0:5
Голы: 0:1 - Фабиу Силва (9), Энрике Араужу (26), 0:3 - Фабиу Силва (34, с пенальти), 0:4 - Жуан Маркеш (44), 0:5 - Родригу Гомеш (88).
Беларусь: Козакевич, Скибский, Якушевич, Баранок (Барковский, 88), Касараб, Москаленчик (Душевский, 75), К.Зинович (Черняк, 46), Р.Лисакович, Рылач? Ложкин (Ровдо, 61), Шуманский (Карпицкий, 46).
Португалия: Самуэл Суареш — Тиагу Сантуш, Томаш Араужу, Ренату Вейга, Леонарду Бута, Жуан Невеш (Дариу Эссугу, 46), Паулу Бернарду, Педру Сантуш ((Карлуш Боржеш, 73), Жуан Маркеш (Матеуш Фернандеш, 61), Энрике Араужу (Тиагу Томаш, 46), Фабиу Силва (Родригу Гомеш, 46).
Предупреждения: Тиагу Сантуш (36), Тиагу Томаш (46), Ложкин (58).
Положение команд в группе G: Португалия - 6 очков (2 игры), Фарерские о-ва - 4 (2), БЕЛАРУСЬ - 4 (5), Андорра - 3 (4), Греция - 1 (1), Хорватия - 0 (0).