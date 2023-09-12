Учившийся в Минске пилот экстренно посадил самолет в поле под Новосибирском 18 12.09.2023, 20:37

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Пилоты, экстренно посадившие самолет. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

На борту самолета во время посадки находились 159 пассажиров.

Один из пилотов, экстренно посадивших самолет в поле в Новосибирской области, обучался в Минске.

ЧС произошла с пассажирским самолетом, который летел 12 сентября из Сочи в Омск. Как пояснили в «Уральских авиалиниях», лайнер был вынужден совершить экстренную посадку на грунт в Убинском районе, Новосибирской области. К счастью, удалось обойтись без жертв и повреждений, в том числе, благодаря мастерству пилотов. На борту самолета во время посадки находились 159 пассажиров, в том числе 23 ребенка, и шесть членов экипажа.

Один из пилотов, второй летчик Эдуард Семенов, оказался связан с Беларусью. В «Уральских авиалиниях» 56-летний пилот работает уже около 10 лет. Но азы профессии он получал в Беларуси. В 1985-м Семенов с успехом окончил Минское авиационное техническое училище гражданской авиации.

А его коллега, 32-летний командир экипажа Сергей Белов, - продолжатель семейной династии. Летчиками у него были и дед, и отец.

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