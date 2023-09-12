закрыть
12 сентября 2023, вторник, 21:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Турист из Беларуси погиб на Эльбрусе

1
  • 12.09.2023, 21:14
  • 2,154
Турист из Беларуси погиб на Эльбрусе

Он сорвался на высоте 5400 метров.

Турист из Беларуси погиб на Эльбрусе. Об этом сообщает МЧС России по Кабардино-Балкарии.

12 сентября в 13.15 поступило сообщение о том, что на горе Эльбрус 40-летний турист из Беларуси сорвался с высоты 5400 метров. От полученных травм он скончался на месте.

В российском ведомстве отметили, что альпинист поднимался на Эльбрус в составе незарегистрированной группы предположительно из 9 человек.

В 20.00 спасатели эвакуировали тело погибшего туриста и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох
Не мешайте Лукашенко
Не мешайте Лукашенко Ирина Халип
Репрессалии
Репрессалии Андрей Санников