Турист из Беларуси погиб на Эльбрусе 1 12.09.2023, 21:14

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Он сорвался на высоте 5400 метров.

Турист из Беларуси погиб на Эльбрусе. Об этом сообщает МЧС России по Кабардино-Балкарии.

12 сентября в 13.15 поступило сообщение о том, что на горе Эльбрус 40-летний турист из Беларуси сорвался с высоты 5400 метров. От полученных травм он скончался на месте.

В российском ведомстве отметили, что альпинист поднимался на Эльбрус в составе незарегистрированной группы предположительно из 9 человек.

В 20.00 спасатели эвакуировали тело погибшего туриста и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов.

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