Турист из Беларуси погиб на Эльбрусе1
- 12.09.2023, 21:14
- 2,154
Он сорвался на высоте 5400 метров.
Турист из Беларуси погиб на Эльбрусе. Об этом сообщает МЧС России по Кабардино-Балкарии.
12 сентября в 13.15 поступило сообщение о том, что на горе Эльбрус 40-летний турист из Беларуси сорвался с высоты 5400 метров. От полученных травм он скончался на месте.
В российском ведомстве отметили, что альпинист поднимался на Эльбрус в составе незарегистрированной группы предположительно из 9 человек.
В 20.00 спасатели эвакуировали тело погибшего туриста и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов.