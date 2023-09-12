Эксперты назвали самые популярные способы, как мошенники разводят на деньги 12.09.2023, 22:12

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И рассказали о новой уловке, которая появилась в этом году.

Банковские мошенники в этом году стали применять новую схему обмана, в которую уже попали некоторые белорусы. Об этом предупреждает Банковский процессинговый центр. Они уговаривают людей взять кредиты, а затем перевести эти деньги им на счет. В центре также рассказали о других наиболее популярных уловках мошенников.

«В первом квартале 2023 года появилась новая схема мошенничества с кредитами, которые держатели самостоятельно оформляют, а затем переводят кредитные денежные средства в адрес мошенников посредством инфокиосков. В данном случае злоумышленникам удается внушить держателям, что они участвуют в проведении служебного расследования по поимке недобросовестного сотрудника банка», — отмечает Банковский процессинговый центр.

В январе-июне этого года мошенники чаще всего искали жертв на торговых площадках, а также звонили под видом работников банков, правоохранительных органов и других организаций. Еще один способ — направляли сообщения в социальных сетях.

«Активно продолжала эксплуатироваться схема мошенничества, связанная с установкой приложений удаленного доступа (AnyDesk, TeamViewer, RustDesk) на мобильные устройства держателей, в результате реализации которой злоумышленники получали полный контроль над счетами и денежными средствами держателей», — поясняет в Банковском процессинговом центре.

При этом участились случаи, когда белорусы переходили по фишинговым ссылкам, думая, что это официальные ресурсы банков, почтовых служб и служб доставки. На этих страницах люди вводили логин и пароль от интернет-банкинга или реквизиты своей карточки для оплаты услуг. Это приводило к тому, что конфиденциальные данные становились доступны злоумышленникам, а белорусы лишались своих денег.

«По-прежнему использовалась схема мошенничества, связанная с сайтами знакомств, когда злоумышленники для якобы организации встречи присылали держателям фишинговые ссылки на покупку билетов в театр, кино или в другие места для развлечений. Если клиент переходит по данной ссылке и соглашается с проведением оплаты, с его счета списывается денежная сумма», — предупреждают в центре.

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