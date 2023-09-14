закрыть
14 сентября 2023, четверг, 10:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

БДК «Минск» уничтожен безвозвратно: надстройка корабля провалилась внутрь корпуса

  • 14.09.2023, 10:18
  • 2,662
БДК «Минск» уничтожен безвозвратно: надстройка корабля провалилась внутрь корпуса

Стало известно, куда попала ракета ВСУ.

Продолжает поступать информация о том, что ракетный удар ВСУ по военной базе россиян в оккупированном Севастополе полностью и безвозвратно уничтожил большой десантный корабль «Минск».

Анализируя фотографию из сухого дока, российский Телеграм-канал проекта BTVT отмечает, что, с высокой долей вероятности, крылатая ракета попала точно в антенный пост системы управлением огнем, после чего вся надстройка корабля провалилась в корпус.

При сравнении фотографий до и после ракетного удара хорошо видна массивная часть корпуса, которая провалилась внутрь корабля.

Таким образом, корабль для российских военных потерян безвозвратно и уже в скором времени будет разрезан на металлолом.

В свою очередь, военный эксперт Александр Коваленко в своем Telegram-канале также подчеркивает, что корабль уничтожен безвозвратно без возможности восстановления.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох
Не мешайте Лукашенко
Не мешайте Лукашенко Ирина Халип
Репрессалии
Репрессалии Андрей Санников