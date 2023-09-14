БДК «Минск» уничтожен безвозвратно: надстройка корабля провалилась внутрь корпуса
- 14.09.2023, 10:18
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Стало известно, куда попала ракета ВСУ.
Продолжает поступать информация о том, что ракетный удар ВСУ по военной базе россиян в оккупированном Севастополе полностью и безвозвратно уничтожил большой десантный корабль «Минск».
Анализируя фотографию из сухого дока, российский Телеграм-канал проекта BTVT отмечает, что, с высокой долей вероятности, крылатая ракета попала точно в антенный пост системы управлением огнем, после чего вся надстройка корабля провалилась в корпус.
При сравнении фотографий до и после ракетного удара хорошо видна массивная часть корпуса, которая провалилась внутрь корабля.
Таким образом, корабль для российских военных потерян безвозвратно и уже в скором времени будет разрезан на металлолом.
В свою очередь, военный эксперт Александр Коваленко в своем Telegram-канале также подчеркивает, что корабль уничтожен безвозвратно без возможности восстановления.