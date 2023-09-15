Простые движения 1 Ирина Халип

15.09.2023, 10:31

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Не осудить, а остановить хама.

Представьте себе, что на ваших глазах ограбили вашего соседа. И вы знаете грабителя – это мажор из дома напротив. Весь квартал его знает: он хамит, матерится, задирает детей, пинает собак и мучает кошек, мочится в детскую песочницу. И вы пишете заявление о совершенном преступлении, требуете вернуть кошелек вашему соседу и наказать виновного. Только это заявление вы отправляете не в полицию, а самому хаму. Бросаете в почтовый ящик и ждете.

Он тем временем ходит и посмеивается. Спустя некоторое время вы снова пишете, и снова ему. Потом – еще раз. Потом ваше письмо не влезает в переполненный почтовый ящик, потому что все остальные тоже пишут и требуют вести себя прилично. Но он в почтовый ящик и не заглядывает – и без того знает, что никто от него и не ждет никакого ответа. И продолжает вести себя все так же. А вы с соседями разводите руками и удивляетесь: мы же столько бумаги истратили, такие убедительные словообороты нашли, почему же он никак не реагирует? Он ведь должен!

Приблизительно так выглядит ООН – как наивные соседи, пишущие письма злоумышленнику. Читаю заявление управления ООН по правам человека: «Указ о запрете выдачи или продления паспортов за границей нарушает права тысяч белорусов, живущих в изгнании, включая их свободу передвижения. Нельзя оказывать давление на людей с тем, чтобы они вернулись и подверглись риску преследования. Мы призываем пересмотреть указ в соответствии с международными стандартами». Вроде и правильные слова, но адресованы они Лукашенко. Его призывают «пересмотреть».

Он, может, и пересмотрит. Подумает: да, как-то слабовато, раз такая хилая реакция. Нужно еще что-нибудь придумать, чтобы все ахнули. Например, расставить у границы снайперов, которые будут отстреливать немногочисленных возвращающихся. Или обязывать переписать имущество на управление делами Лукашенко в обмен на новый паспорт. Или вообще – выдавать паспорт только тем, кто вступит в «Белую Русь» и даст интервью Азаренку. Причем распространить это не только на уехавших, но и на тех, кто внутри страны. Хотите, родители, сделать паспорт своему трехлетнему ребенку? Пусть расскажет патриотический стишок на празднике Партизанского района, потом приходите. Со школьниками еще проще: октябрята, пионеры, члены БРСМ будут жить с паспортами, а остальные обойдутся справкой учащегося. А потом и вовсе: те, кто не вступил, будут вообще жить без паспортов, как колхозники в СССР до семидесятых годов, и работать за трудодни. А что, с Лукашенко станется. И еще десяток резолюций с глубокой озабоченностью и призывами «пересмотреть» будут написаны, опубликованы и распространены в виде пресс-релизов.

На самом деле единственное, что сейчас (и не только сейчас, но и раньше) может делать цивилизованный мир в отношении Лукашенко, - это быстро реагировать на каждое новое извращение, причем не резолюциями, а действиями. Это кажется трудным – бюрократические аппараты всегда неповоротливы и скрипучи, - но только на первый взгляд. Вспомним, как в 2020 году, когда мир задыхался от ужаса, глядя на творящийся в Беларуси произвол, Польша без всяких лишних заявлений, резолюций и осуждающих возгласов просто открыла границы для белорусов. На дворе пандемия, мир закрыт, все страны отгородились друг от друга и выполняют рекомендации ВОЗ, а Польша открывает границу с Беларусью, и десятки тысяч людей благодаря этому простому действию спасаются.

И сейчас наступил момент, когда нужно просто и быстро принять решение. Или несколько решений. Признать белорусские паспорта действующими на территории других государств независимо от срока действия. Выдавать белорусам проездные документы независимо от наличия вида на жительство. Открыть специальные пункты приема белорусских документов для этих целей в нескольких государствах и позволить белорусам туда обращаться независимо от места их теперешнего проживания. Быстро провести переговоры с государствами-кандидатами на вступление в ЕС – от Грузии до Турции и Сербии, - и выработать аналогичную процедуру для белорусов, живущих в этих странах. Поставить представителей белорусских государственных компаний в аналогичные условия – не выдавать им в странах проживания ни единой нужной бумажки.

Да все, что угодно. Просто попытки пристыдить Лукашенко и призвать его к норме – это всегда бесполезная трата времени. А у белорусов этого времени уже в обрез. Только это еще не все поняли. Кстати, я сейчас вовсе не о паспортах.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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