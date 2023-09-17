Панические настроения достигли высших эшелонов власти РФ 17.09.2023, 18:04

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Депутат Госдумы, который горячо поддерживал войну, резко сменил риторику.

Пока диктатор Владимир Путин рассказывает о «захлебнувшемся» украинском контрнаступлении, панические настроения достигли высших эшелонов власти РФ. Депутат Госдумы РФ генерал-лейтенант Андрей Гурулев, который до недавнего времени горячо поддерживал войну и рассказывал, как все «идет по плану», резко сменил риторику.

Депутат в эфире пропагандистского ток-шоу Сергея Мардана обвинил российскую армию во лжи о реальной ситуации на фронте, пишет «Диалог».

Мардана сильно взволновал неожиданный пост Гурулева о критических проблемах российской армии.

«У меня на уровне рефлексов сработала красная лампа! Что происходит? Почему Гурулев так беспокоится? Это просто по тональности чувствуется! Где вранье? В чем вранье?» - поинтересовался пропагандист у Гурулева.

Депутат в ответ заявил, что врут военные обо всем, включая то, что происходит в данный момент на передовых позициях.

«Вранье в реальном положении и состоянии своих войск, и в реальных действиях. Вот в этом дело! У нас частенько доклады не совпадают даже в линии переднего края с тем, что находится на самом деле! (...) Что такое это вранье? Это искажение исходных данных для принятия решений! Если исходные данные кривые, решение будет кривое», - жаловался представитель путинского режима.

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