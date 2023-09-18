Леониду Судаленко вручили правозащитную премию Homo Homini 1 18.09.2023, 12:13

Экс-политзаключенный был удостоин премии, когда находился в заключении.

Леониду Судаленко в торжественной обстановке вручили правозащитную премию Homo Homini, которой его отметили еще в 2021-м году. Тогда гомельский правозащитник был в заключении. Награду за него получала правозащитница Наталья Сацункевич. Вчера в Вильнюсе на встрече солидарности кампании # FreeViasna она передала премию коллеге.

Homo Homini (человек человеку) — премия в области прав человека, основанная в 1994 году чешской неправительственной организацией «Человек в беде». Премия присуждается лицам, которые внесли «значительный вклад в продвижение прав человека, демократии и ненасильственных методов разрешения общественно-политических конфликтов».

Напомним, известного юриста, лауреата премии «Хартии-97» и французской премии «Свобода. Братство. Равенство» Леонида Судаленко задержали 18 января 2021 года по дороге на работу. Его обвинили по ст. 342 Уголовного кодекса (групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок) и осудили на три года лишения свободы в колонии в условиях общего режима.

Этим летом Леонид вышел на свободу и выехал из Беларуси. На днях гомельский правозащитник выступил в Европарламенте, где рассказал об условиях в белорусских тюрьмах.

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