В МЧС призвали белорусов «сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий» 1 18.09.2023, 12:43

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Что происходит?

Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси объявило по всей стране в четверг, 21 сентября, Единый день безопасности. В некоторых регионах в этот день решили провести проверку системы оповещения населения с запуском электросирен. В связи с этим белорусов в МЧС призвали «сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий».

В МЧС разъяснили, что Единый день безопасности по всей стране проводится для профилактики чрезвычайных ситуаций, а также правонарушений и преступлений. В рамках спецмероприятий белорусов пообещали обучать правильному алгоритму действий в условиях пожаров и других чрезвычайных ситуаций и оказанию первой медицинской помощи пострадавшим.

Проводить подобные мероприятия пообещали во всех областях как в государственных, так и в частных организациях, на некоторых предприятиях тренировки по эвакуации людей из зданий при пожаре проведут сами сотрудники МЧС.

В Брестской области 21 сентября, в числе прочего, решили проверить системы оповещения. Электросирены пообещали запустить в 10:45 в области и призвали граждан, услышав сирену, не предпринимать никаких действий и «с пониманием отнестись к необходимости подобных мероприятий».

А в Гродненской области плановую проверку системы оповещения населения решили провести накануне — в среду, 20 сентября. Электросирены и комплексы речевого оповещения в местах массового скопления людей в Гродно и в районных центрах области пообещали включать в промежутке с 10:00 до 12:00.

«Это необходимо для того, чтобы убедиться в их технической работоспособности и качественной сработке в случае возникновения чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий», — пояснили в ведомстве.

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