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Раскаляется Казахстан

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  • Александр Невзоров
  • 18.09.2023, 16:14
  • 10,936
Раскаляется Казахстан

Антироссийские настроения становятся отчетливее и сильнее с каждым часом.

Медленно, но неумолимо раскаляется Казахстан. Антироссийские настроения становятся там отчетливее и сильнее с каждым часом.

СМИ России заучено твердят о гадких, но успешных происках ЦРУ и USAID, которые там и «разогревают русофобию».

В реальности же, процесс «орусофобливания» нейтральных стран является совершенно естественным и здоровым.

Россия показала немыслимый уровень садизма, подлости и маразма.

Более того, наконец стало ясно, что ничем, кроме садизма, подлости и мании величия - она не руководствуется ни во внутренней политике, ни во внешней.

Она опасна для ближних соседей, для дальних, да и для всего человечества в целом.

Благодаря бредовой войне Путина - вся ее суть сегодня «на ладони».

Обнажился и предстал во всей «красе» русский расизм.

Кровожадность и лживость России стали общеизвестны и общепонятны.

В такой ситуации вечное нытье ее СМИ про «русофобские происки ЦРУ» выглядят особенно забавно.

Для того, чтобы стать изгоем и пугалом - Россия абсолютно все сделала сама.

И выбора миру она тоже, сама не оставила. Теперь ему поневоле придется уконтрапупить ее тем или иным образом.

Чуткий и яростный Казахстан абсолютно прав во всех своих опасениях.

Александр Невзоров, Telegram

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