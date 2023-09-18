Раскаляется Казахстан5
- Александр Невзоров
- 18.09.2023, 16:14
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Антироссийские настроения становятся отчетливее и сильнее с каждым часом.
Медленно, но неумолимо раскаляется Казахстан. Антироссийские настроения становятся там отчетливее и сильнее с каждым часом.
СМИ России заучено твердят о гадких, но успешных происках ЦРУ и USAID, которые там и «разогревают русофобию».
В реальности же, процесс «орусофобливания» нейтральных стран является совершенно естественным и здоровым.
Россия показала немыслимый уровень садизма, подлости и маразма.
Более того, наконец стало ясно, что ничем, кроме садизма, подлости и мании величия - она не руководствуется ни во внутренней политике, ни во внешней.
Она опасна для ближних соседей, для дальних, да и для всего человечества в целом.
Благодаря бредовой войне Путина - вся ее суть сегодня «на ладони».
Обнажился и предстал во всей «красе» русский расизм.
Кровожадность и лживость России стали общеизвестны и общепонятны.
В такой ситуации вечное нытье ее СМИ про «русофобские происки ЦРУ» выглядят особенно забавно.
Для того, чтобы стать изгоем и пугалом - Россия абсолютно все сделала сама.
И выбора миру она тоже, сама не оставила. Теперь ему поневоле придется уконтрапупить ее тем или иным образом.
Чуткий и яростный Казахстан абсолютно прав во всех своих опасениях.
Александр Невзоров, Telegram