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Могут ли белорусы оформить больничный, если работают удаленно?

  • 18.09.2023, 17:16
Могут ли белорусы оформить больничный, если работают удаленно?

Объяснила юрист.

«Работаю дистанционно. Заболела, хотела оформить больничный, но начальник говорит, что я и так все время дома, оплачивать мне его не будут. Получается, если надо важный рабочий вопрос решить в 22.00 – будьте любезны оставаться на связи, а если заболел – твои проблемы, ведь «ты и так все время дома». Почему закон это не регулирует?» -спросила у «АиФ» минчанка.

Начальник не прав. Как пояснила консультант главного юридического управления Минтруда Татьяна Рабухо, никаких особенностей и ограничений в части оплаты больничного работникам с дистанционной формой занятости в законе нет.

Воспользоваться правом на оформление больничного может любой заболевший работник. Чтобы в случае болезни получить назначение и выплату пособия в связи с временной нетрудоспособностью, оформляется листок нетрудоспособности, который предъявляется нанимателю для оплаты.

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