Арина Соболенко заявила, что хотела бы напугать всех своих недоброжелателей

Арина Соболенко заявила, что хотела бы напугать всех своих недоброжелателей4
- 18.09.2023, 17:30
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Подробности.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопросы своих подписчиков в соцсетях.
Так у Арины спросили, чтобы она сделала, если бы на один день стала невидимой.
- Я бы нашла всех своих хейтеров и напугал бы их. Наверное, для этого мне понадобится больше времени, чем один день, - пошутила Арина.
Как писал сайт Charter97.org, белорусские болельщики негативно относятся к белорусской теннисистке из-за поддержки Лукашенко.
После нападения на Украину Соболенко отказывалась осуждать агрессоров. Лишь в январе 2023 года она заявила, что «никто не поддерживает войну». Добавив к этому слова, вызывающие сомнения в озвученной позиции:
«Почему мы должны кричать об этом на каждом шагу? Это совсем не поможет».