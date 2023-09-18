Арина Соболенко заявила, что хотела бы напугать всех своих недоброжелателей 4 18.09.2023, 17:30

1,228

Арина Соболенко

Фото: Getty Images

Подробности.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопросы своих подписчиков в соцсетях.

Так у Арины спросили, чтобы она сделала, если бы на один день стала невидимой.

- Я бы нашла всех своих хейтеров и напугал бы их. Наверное, для этого мне понадобится больше времени, чем один день, - пошутила Арина.

Как писал сайт Charter97.org, белорусские болельщики негативно относятся к белорусской теннисистке из-за поддержки Лукашенко.

После нападения на Украину Соболенко отказывалась осуждать агрессоров. Лишь в январе 2023 года она заявила, что «никто не поддерживает войну». Добавив к этому слова, вызывающие сомнения в озвученной позиции:

«Почему мы должны кричать об этом на каждом шагу? Это совсем не поможет».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».