закрыть
18 сентября 2023, понедельник, 17:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Арина Соболенко заявила, что хотела бы напугать всех своих недоброжелателей

4
  • 18.09.2023, 17:30
  • 1,228
Арина Соболенко заявила, что хотела бы напугать всех своих недоброжелателей
Арина Соболенко
Фото: Getty Images

Подробности.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопросы своих подписчиков в соцсетях.

Так у Арины спросили, чтобы она сделала, если бы на один день стала невидимой.

- Я бы нашла всех своих хейтеров и напугал бы их. Наверное, для этого мне понадобится больше времени, чем один день, - пошутила Арина.

Как писал сайт Charter97.org, белорусские болельщики негативно относятся к белорусской теннисистке из-за поддержки Лукашенко.

После нападения на Украину Соболенко отказывалась осуждать агрессоров. Лишь в январе 2023 года она заявила, что «никто не поддерживает войну». Добавив к этому слова, вызывающие сомнения в озвученной позиции:

«Почему мы должны кричать об этом на каждом шагу? Это совсем не поможет».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Простые движения
Простые движения Ирина Халип
Долгожданный гость из каратина
Долгожданный гость из каратина Владимир Халип
Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох