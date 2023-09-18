Ким и пельмени с камчатским крабом

Ким и пельмени с камчатским крабом3
- Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
- 18.09.2023, 17:47
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Процесс пошел еще дальше.
Представления верхушки о происходящем и раньше были оторваны от реальности, но сейчас процесс пошёл еще дальше. Во всяком случае в публичных заявлениях.
Путину дают нужные цифры, - то, что ему приятно слышать и он объявляет: «Этап восстановления российской экономики завершен. Мы выдержали беспрецедентное внешнее давление».
Вы ощущаете на своём кармане, что вы «выдержали»? Жизнь всё дороже. Конечно, Путину, поедавшему на днях на встрече с Кимом пельмени с камчатским крабом, этого не понять. Но это факт.
Когда слышишь оптимистичные заявления российских руководителей, вспоминаются бессмертные строки Булата Окуджавы:
Римская империя времени упадка
сохраняла видимость твердого порядка:
Цезарь был на месте, соратники рядом,
жизнь была прекрасна, судя по докладам.
Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»