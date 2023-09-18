Яна Троянова: Я верю в светлое будущее белорусов и украинцев 1 18.09.2023, 17:56

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Российская актриса рассказала о протестах 2020-го года.

Протесты 2020 года в Беларуси были для российской актрисы Яны Трояновой самым прекрасным восстанием. Об этом она сообщила в эфире «Обычного утра».

Актриса говорит, что не связывает будущее своей страны с понятием «оптимизм», в то время как верит в светлое будущее белорусов и украинцев.

— Россия сегодня официально признана оккупантом. Моя страна — оккупант. На нас теперь на века ляжет позор и несмываемая кровь. Даже немцы все еще несут ответственность и вину за то, что сделали их предки. То есть Путин на наших детей и правнуков наложил эту печать фашизма. Поэтому мне не приходится оптимистично говорить о будущем России. Оптимистично я говорю: «Слава Украине!» и «Жыве Беларусь!», потому что у вас обязательно все будет хорошо, как только сгинет наша власть.

А мы будем отвечать за содеянное. И Россия уже никогда не будет в том виде, в котором она есть сейчас. Я за то, чтобы и не было этой империи. Она показала, что должна умереть.

Мой пессимизм в том и заключается: я не верю, что Россия встанет. Я стою на митингах против Путина уже больше 12 лет.

А когда в 2021 году подавили Беларусь, я поняла, что все — нас будут убивать. Здесь моя надежда и вера закончились.

В 2020 году мы все верили, мы поддерживали и думали, что сейчас Беларусь своим единством научит нашу страну, как нужно сопротивляться, как нужно вставать. И это было самое прекрасное восстание, что я видела.

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