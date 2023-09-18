В Раубичах на берегу озера продают замок-недострой 5 18.09.2023, 18:06

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Белорусу со средней зарплатой надо копить на него больше 320 лет.

Рядом с Минском, в поселке Раубичи, продается трехуровневый «элитарный английский замок» площадью 1720 «квадратов». Дом недостроен, но его стоимость, несмотря на это, превышает 6,5 млн рублей, передает «Зеркало».

Недострой находится на берегу Дубровского водохранилища в коттеджном поселке Раубичи рядом с «респектабельными соседями». Дом расположен на участке площадью 40 соток. Его строили в прошлом году по индивидуальному архитектурному дизайн-проекту. Отмечается, что при строительстве использовали импортные материалы и технологии.

Фундамент строения монолитный железобетонный с утеплением и гидроизоляцией, стены из кирпича утеплены каменной ватой и облицованы клинкером, кровля из керамической черепицы, установлены энергосберегающие стеклопакеты.

Все коммуникации в доме центральные, есть электричество на 380 вольт, газ, скважина, проведено оптоволокно для подключения телефона и интернета. Также сделаны выводы под видеонаблюдение, видеодомофон, кондиционирование, вентиляцию.

Объект хотят продать за 2 млн долларов (6 521 000 рублей). Однако продавец отметил, что готов к торгу.

Белорусу со средней зарплатой, которая в июле была на уровне 1663 рублей после уплаты налогов, нужно больше 320 лет, чтобы накопить на такой дом. При условии, что откладывать всю зарплату.

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