Визовый центр Испании в Минске возобновил прием документов 18.09.2023, 18:31

Документы на испанские визы не принимались с 24 августа.

Визовый центр Испании в Минске возобновил прием документов. Об этом сообщил 18 сентября мониторинговый телеграм-канал о визах «Запасной аэродром».

Документы на испанские визы в Минске временно не принимались с 24 августа. Заминку объяснили техническими причинами. С тех пор из визового центра Испании можно было только забрать паспорта.

Визовый центр принимает документы по адресу ул. Толстого, 8, в будни с 9.00 до 16.00, забирать паспорта можно после 12.00.

Напомним, испанский визовый центр в Минске ранее уже был закрыт больше года, а белорусам приходилось ездить на личную подачу в консульство Испании в Москве. Центр возобновил работу в конце июня по улице Толстого.

Документы, поданные в Минске, по-прежнему отвозили на рассмотрение в Москву. Из-за этого срок оформления достигал 6 недель, а во многих случаях и дольше. Белорусы жаловались на расстроенные планы, сорванные отпуска и потерянные деньги.

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